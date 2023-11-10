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TikTok'ta eşi benzeri görülmemiş bir skandal daha! Sahte 'Atatürk' 09.05'te yayın açtı I Binlerce lirayı cebe indirdi

Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Önceki zamanlarda cinsiyeti erkek olan bir yayıncı hamile rolü yaparak, binlerce TikTok kullanıcısını bu tiyatroya inandırmayı başarmıştı. Platformda ahlaksızlıklar diz boyu devam ediyor. Para kazanmak için Atatürk'e benzerliğini kullanan Serdar Görel isimli yayıncıdan bir skandal daha geldi. Atatürk'e benzerliğiyle tanınan TikTok fenomeni Serdar Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı. Öte yandan 29 Ekim'de de yaklaşık 1 milyon TL bağış toplayan Görel'in çok sayıda takipçi yorumlarda "Atam" diye seslendi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 21:36 Güncelleme 10 Kasım 2023, 22:03
TikTok’ta eşi benzeri görülmemiş bir skandal daha! Sahte ’Atatürk’ 09.05’te yayın açtı I Binlerce lirayı cebe indirdi

7'den 70'e çok sayıda vatandaş tarafından kullanılan TikTok'ta her geçen gün farklı bir rezillik ortaya çıkıyor.



Atatürk'e benzerliği ticarete dökenler, insanların duygularını sömürenler sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşıyor.

Son olarak bu duruma bir TikTok kullanıcısı da dahil olmuştu.

ADETA PARA YAĞDIRDILAR
İddiaya göre, TikTok uygulamasında yayın açan Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dudak uçuklatan bir miktarda bağış toplamıştı.

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü. Görel'in o anlarda eliyle kalp simgesi yapması ve uzaklara baktığı anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR
Yayın sırasında yapılan yorumların da dikkat çektiği; yorumlarda ise "Atam" yorumlarının yapıldığı ve bazı takipçilerce yapılan yorumlarda da gözyaşı emojisinin kullanıldığı iddia edildi. Öte yandan kullanıcılar, 'Cumhuriyet'in 100. yılı bu sahte Atatürk'e yaradı. Paraya para demedi.' diye yorumlarda bulundu.

Atatürk'ün sesiyle kendisini montajladığı video, TikTok'ta toplam 4 milyon izlenmeye ulaştı.

SKANDALLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Atatürk'ün vefatının üzerinden 85 yıl geçerken Türkiye'de farklı etkinlikler düzenlenerek Atatürk anıldı.

"Sahte Atatürk" 09.05'te yayın açtı açtığı yayınla binlerce lirayı cebe indirdi

Ancak Atatürk'ün ismini kullanarak kendisinin reklamını yapan sosyal medya fenomenleri bugün bile gündem oldu.

ATATÜRK'E BENZEYEN ADAM YİNE BÜYÜK PARA TOPLADI
Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen TikTok fenomeni Serdal Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı.

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