TikTok’ta eşi benzeri görülmemiş bir skandal daha! Sahte ’Atatürk’ 09.05’te yayın açtı I Binlerce lirayı cebe indirdi

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü. Görel'in o anlarda eliyle kalp simgesi yapması ve uzaklara baktığı anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Yayın sırasında yapılan yorumların da dikkat çektiği; yorumlarda ise "Atam" yorumlarının yapıldığı ve bazı takipçilerce yapılan yorumlarda da gözyaşı emojisinin kullanıldığı iddia edildi. Öte yandan kullanıcılar, 'Cumhuriyet'in 100. yılı bu sahte Atatürk'e yaradı. Paraya para demedi.' diye yorumlarda bulundu.