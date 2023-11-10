TikTok’ta eşi benzeri görülmemiş bir skandal daha! Sahte ’Atatürk’ 09.05’te yayın açtı I Binlerce lirayı cebe indirdi

7'den 70'e çok sayıda vatandaş tarafından kullanılan TikTok'ta her geçen gün farklı bir rezillik ortaya çıkıyor.
ADETA PARA YAĞDIRDILAR
İddiaya göre, TikTok uygulamasında yayın açan Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dudak uçuklatan bir miktarda bağış toplamıştı.
Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü. Görel'in o anlarda eliyle kalp simgesi yapması ve uzaklara baktığı anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı.
DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR
Yayın sırasında yapılan yorumların da dikkat çektiği; yorumlarda ise "Atam" yorumlarının yapıldığı ve bazı takipçilerce yapılan yorumlarda da gözyaşı emojisinin kullanıldığı iddia edildi. Öte yandan kullanıcılar, 'Cumhuriyet'in 100. yılı bu sahte Atatürk'e yaradı. Paraya para demedi.' diye yorumlarda bulundu.
Atatürk'ün sesiyle kendisini montajladığı video, TikTok'ta toplam 4 milyon izlenmeye ulaştı.
SKANDALLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Atatürk'ün vefatının üzerinden 85 yıl geçerken Türkiye'de farklı etkinlikler düzenlenerek Atatürk anıldı.
Ancak Atatürk'ün ismini kullanarak kendisinin reklamını yapan sosyal medya fenomenleri bugün bile gündem oldu.
ATATÜRK'E BENZEYEN ADAM YİNE BÜYÜK PARA TOPLADI
Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen TikTok fenomeni Serdal Görel, sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı.