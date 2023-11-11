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9’u 5 geçe hayat durdu! Türkiye’nin her yerinde anma törenleri gerçekleşti

Dün saat 09.05'te herkes saygı duruşunda bulundu. Türkiye’nin her kentinde anma törenleri gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
9’u 5 geçe hayat durdu! Türkiye’nin her yerinde anma törenleri gerçekleşti

Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.

Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi.

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