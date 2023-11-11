9’u 5 geçe hayat durdu! Türkiye’nin her yerinde anma törenleri gerçekleşti

Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Yurtta saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.
Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi.