Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu!

Erzurumlu Tuba Dumlu Güler'in en büyük arzusu öğretmen olmaktı.
Erzurumlu Tuba Dumlu Güler'in en büyük arzusu öğretmen olmaktı.
Bunun için çok çalıştı. Fen bilgisi öğretmeni olarak kendini öğrencilerine adadı. Köy okullarındaki öğrencileri için yaptığı çalışmalarla 2013 ve 2019 yıllarında 2 kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Yılın En İyi Öğretmeni' olmayı başardı.
Onursal başkanlığını Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen '2023 Global Teacher Prize' yarışmasında ise 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bıraktı. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı. Hepimize büyük gurur yaşattı.
YAKINLARI DA DAYAKÇI ÖĞRETMENİ DÖVDÜ
İstanbul Beylikdüzü'nde ise edebiyat öğretmeni Mehmet E.B, 9. sınıfta okuyan Yusuf E.'nin gürültü yaptığını görünce çıldırdı. Sinirlerine hakim olamadı. Öğrencisinin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı.
Yusuf E, "Hocam" diyerek durmasını istedi. Ancak vicdansız öğretmen, "Hocam dedikçe daha çok vuracağım" diyerek vurmaya devam etti. Pes dedirtti. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Yusuf E.'nin yakınları da okula gelip öğretmen Mehmet E.B.'yi darp etti.