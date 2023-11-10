Tuba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu!

Bunun için çok çalıştı. Fen bilgisi öğretmeni olarak kendini öğrencilerine adadı. Köy okullarındaki öğrencileri için yaptığı çalışmalarla 2013 ve 2019 yıllarında 2 kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Yılın En İyi Öğretmeni' olmayı başardı.