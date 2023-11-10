Brezilya’lı Neymar’a büyük şok! Sao Paulo’daki evine giren hırsızlar, eşi ve kızını kaçırmaya çalıştı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'e iki yıl için 160 milyon euroya imza atan Neymar, bir Brezilya klasiğiyle sarsıldı...
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'e iki yıl için 160 milyon euroya imza atan Neymar, bir Brezilya klasiğiyle sarsıldı...
Sao Paulo'da 3 kişi oldukları belirtilen soyguncular Neymar'ın evine girdi. O sırada evde bulunan eşi Bruna Biancardi'nin anne ile babasının ellerini bağladı.
Brezilyalı yıldızın yeni doğan kızı Mavie ve eşi Biancardi'yi soran saldırganlar komşuların olayı fark etmesi ve güvenliği aramasının ardından kaçtı.
Sao Paulo polis yetkilisi, "Son gelişmelere göre, 3 silahlı adamın eve girdiği ve 50 - 52 yaşındaki mağdurların etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı.
Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar sürüyor" dedi.
Biancardi ise olayın ardından Instagram'da "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması" açıklamasını yaptı. Neymar da bir mesaj yayınlayarak, "Herkes iyi, korku filmi gibiydi" ifadesini kullandı.