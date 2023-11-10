Brezilya’lı Neymar’a büyük şok! Sao Paulo’daki evine giren hırsızlar, eşi ve kızını kaçırmaya çalıştı

Sao Paulo polis yetkilisi, "Son gelişmelere göre, 3 silahlı adamın eve girdiği ve 50 - 52 yaşındaki mağdurların etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı.

Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar sürüyor" dedi.