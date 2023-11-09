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Kocaeli'de 2 gündür aranan iş insanı Nurhan Ör'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli'de 2 gündür kayıp olarak aranan iş insanı Nurhan Ör, cinayete kurban gittiği öğrenildi. Polis ekiplerinin araştırması neticesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 23:13 Güncelleme 09 Kasım 2023, 23:15
Kocaeli’de 2 gündür aranan iş insanı Nurhan Ör’ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli'de 2 gündür kayıp olarak aranan iş insanı Nurhan Ör, cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Kocaeli'de yaşayan iş insanı Nurhan Ör'den (56) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Ör'ün otomobili Gebze'de bulundu.

ARAÇ İÇİNDE KAN İZİNE RASTLANDI
Araç içinde yapılan incelemede kan izine rastlandı. Ekiplerce yapılan geniş çaplı incelemede Ör'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İTİRAF GELDİ
Alınan ifadede Ör'ün arkadaşı cinayeti işlediğini itiraf etti. Polis ekiplerinin Ör'ün cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan Ör isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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