Kentsel dönüşüm hamlesi: Üsküdar’da 2024’te konutların yarısı yenilenmiş olacak

Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan Sabah, Takvim, atv ve A Haber'in tecrübeli yazar ve yorumcuları, Şehir Buluşmaları kapsamında İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi olan Üsküdar'ı ziyaret etti. Programa A Haber'den Erkan Tan ve İrem Başaran, Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş ve VAV TV'den Mustafa Akar katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerine çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Turkuvaz Medya yazarlarının Üsküdar'daki ilk durağı Valide Sultan Gemisi oldu. Ardından tarihi mekanlarda Üsküdar'ın kitapla kafenin buluştuğu 'Nevmekan'larını gezen Turkuvaz Medya yazarları ve yorumcularının sonraki durakları ise kentsel dönüşüm alanları, çocuk köyü, engelsiz yaşam merkezi, bilim merkezi, Hanım Sultanlar Müzesi ve Nakkaştepe Millet Bahçesi oldu. 2014 yılından beri görevde olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu gezi sırasında, belediyenin hizmetlerini ve projelerini Turkuvaz Medya yazarlarına ve yorumcularına anlattı.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hayatına dokunuyor.