Kentsel dönüşüm hamlesi: Üsküdar’da 2024’te konutların yarısı yenilenmiş olacak

Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan Sabah, Takvim, atv ve A Haber'in tecrübeli yazar ve yorumcuları, Şehir Buluşmaları kapsamında İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi olan Üsküdar'ı ziyaret etti. Programa A Haber'den Erkan Tan ve İrem Başaran, Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş ve VAV TV'den Mustafa Akar katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerine çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Turkuvaz Medya yazarlarının Üsküdar'daki ilk durağı Valide Sultan Gemisi oldu. Ardından tarihi mekanlarda Üsküdar'ın kitapla kafenin buluştuğu 'Nevmekan'larını gezen Turkuvaz Medya yazarları ve yorumcularının sonraki durakları ise kentsel dönüşüm alanları, çocuk köyü, engelsiz yaşam merkezi, bilim merkezi, Hanım Sultanlar Müzesi ve Nakkaştepe Millet Bahçesi oldu. 2014 yılından beri görevde olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu gezi sırasında, belediyenin hizmetlerini ve projelerini Turkuvaz Medya yazarlarına ve yorumcularına anlattı.
Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin hayatına dokunuyor.
ÇOĞUNLUĞU KONUT
İlçedeki kentsel dönüşüme dikkatleri çeken Hilmi Türkmen, "Buradaki proje Üsküdar'ın Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni ilgilendiren bir projedir. Bu proje tamamlandığında 5 bin bağımsız bölüm yapmış oluyoruz. Bunların yüzde 90- 95'i konut. Burada iki ayrı projemiz var. İlk projemiz 3 etaptan oluşuyor. Birinci etabını teslim ettik. İkinci ve üçüncü etabı devam ediyor. Bu dönem başladığımız proje ise iki etap halindedir. Eskiyi yıkıp TOKİ ve Emlak Konut ile beraber yenisini yapıyoruz. Hedefimiz 2024'te bu konutların hepsini hak sahipleriyle buluşturmaktır" dedi.
İstanbul'un kalbinde yer alan Üsküdar'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken bir yandan da tarihi yapılar restore edilerek hizmete açılıyor.
OTOPARK YAPMAK ŞART
Üsküdar'da son 10 yılda 30 bin konutu yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Türkmen, şöyle konuştu: "20 bin de öncesinde yenilenmişti. Şu anda devam eden 10 bin konut projesi var. Üsküdar'da 20 bin konutun da sağlıklı sağlam bina olduğunu düşünüyoruz. 80 ile 100 bin arası konutumuz depreme dayanıklı hale gelmiş oluyor. Üsküdar'da toplamda 200 bin konutumuz var. Önümüzdeki yıl içinde yarısını yenilemiş olacağız. Bunu sadece konut olarak düşünmemek gerekiyor. Burada muazzam bir sağlıklı yaşam oluşuyor. Şu anda otoparksız hiçbir projeye ruhsat vermiyoruz. Binalarımız yüksek değil. Bu dönüşümde vatandaşın hiçbir kaybı yok. Vatandaşımızın inanılmaz bir kazancı var."