Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Suriyeli sayısın açıkladı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede büyük yıkım ve hasara sebep olduğunu vurguladı.

Depremlerden, 120 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon insanın etkilendiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kapsamına 7 il, 55 ilçe, 4 bin 17 köy ve mahallemiz alındı. Toplam 18 il, 179 ilçe, 10 bin 946 köy ve mahallemiz depremden etkilendi. Yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki bu depremler olağan dışı ve ender görülen doğa kaynaklı afetlerdendi. Asrın felaketinde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 107 binden fazla vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'tan bugüne kadar yapılan çalışmalar, gelinen son durum ve yapılacak iyileştirme hizmetleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Depremin akut döneminde, en zor anlarda, depremzedelerimize çadırlarda ve tesislerde geçici barınma sağlandı. Toplam 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor. Bunun yanı sıra, 1 milyon 188 bin 218 vatandaşımızı da tesislerde misafir ettik. Tesislerimizde kalan depremzedemiz de bugün itibarıyla kalmadı. Çok az, o da barınma ihtiyacı olarak değil o şehirlerde sağlıkla ilgili hizmeti devam ettiğinden dolayı misafirimiz var. Sayısı çok az. Bugün itibarıyla, 371 konteyner kent, 199 bin 675 kurulu konteynerde toplam 622 bin 85 vatandaşımız kalıyor.

Yine bugün itibarıyla 340 bin 952 hanemize ki bu hanelerin de toplam nüfusu 1 milyon 363 bin 808'e tekabül ediyor. 9 milyar 267 milyon 779 bin lira kira yardımı yapıldı. Kira yardımlarının 7. ayını ödedik. Ayrıca 1 milyon 927 bin 72 hanemize 19 milyar 270 milyon 720 bin lira destek ödemesi, 542 bin 547 hanemize 8 milyar 138 milyon 205 bin lira taşınma yardımı, 40 bin 855 aile yakınına 4 milyar 85 milyon 500 bin lira vefat yardımı gerçekleştirdik."