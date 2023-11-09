Avcılar’da alkollü sürücü dehşeti: 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen 34 TAH 03 plakalı taksiye çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ramazan T., ile Gizem K., Emir K., ve Rozerin A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

Bu sırada kazaya neden olan otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar, yan yolda seyir halinde olan Faruk K. kontrolündeki 34 LAV 408 plakalı servis minibüsüne saplanarak camlarının kırılmasına neden oldu. Kaza anında minibüste yolcu bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, minibüste hasar oluştu.

SÜRÜCÜ 1.38 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ramazan T.'nin 1.38 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kaza sonrası otomobil ve taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.