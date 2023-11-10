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10 Kasım bankalar, kargolar, eczaneler, PTT açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank...

10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü banka işlemleri olan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 Kasım 2023 bankalar açık mı sorusu yer alıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl hafta içi Cuma gününe denk geliyor. Bu noktada banka, PTT'ler, kargolar, eczaneler, hastanelerin durumu merak ediliyor. Peki, 10 Kasım 2023 bankalar açık mı? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 07:00 Güncelleme 10 Kasım 2023, 07:01
10 Kasım bankalar, kargolar, eczaneler, PTT açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank...

10 Kasım bankalar açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok kişi 10 Kasım bankalar açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

10 KASIM BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor.

Dolayısıyla bankalar, kargolar, eczaneler normal çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

10 Kasım tarihinde bankalar hafta içi her gün olduğu gibi sabah 09.00, akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım Cuma günü resmi tatil olmadığından tüm kargolar hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM HASTANELER, ECZANELER,AÇIK MI?

10 Kasım Cuma günü resmi tatil olmadığından tüm hastaneler ve eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

10 KASIM 2023 POSTANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?

10 Kasım günü tüm postane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verecek.

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