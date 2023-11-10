Cuma banka çalışma saatleri: 10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı? Ziraat, Halkbank, Vakıf, Akbank, TEB, İNG...

10 Kasım 2023 bankalar tatil mi tatil mi, açık mı sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte banka banka 10 Kasım Cuma çalışma saatleri: Ziraat , Halkbank , Vakıf , Akbank , TEB İ İNG...

Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilebilecek ve aynı durum PTT için de geçerli olacak. Borsa İstanbul da hizmetini normal rutininde sürdürecek.

10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı açık olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri normal seyrinde devam edecek.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı banka şubeleri saat 17.00'a kadar müşteri kabul etmektedir. Banka çalışma saatleri ile ilgili karışıklık yaşamamak için gideceğiniz şubeyi arayarak çalışma saatini öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıf Bank Çalışma Saatleri

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.