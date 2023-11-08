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Son dakika Antalya Korkuteli'de deprem! Muğla, Denizli, Isparta, Aydın, Mersin az önce deprem mi oldu? 8 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!

Son dakika haberine göre Antalya'da 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 95 kilometre altında kaydedildi. Antalya Korkuteli'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 8 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 15:54 Güncelleme 08 Kasım 2023, 16:32
Son dakika Antalya Korkuteli’de deprem! Muğla, Denizli, Isparta, Aydın, Mersin az önce deprem mi oldu? 8 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında göre, saat 15.39'da Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte tüm detaylar...

ANTALYA KORKUTELİ'DE KORKUTAN DEPREM!

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.4
❗️ Derinlik: 100.5 km
🗓 Tarih: 08.11.2023
⏰ Saat: 15:39:41
📍 Merkez Üssü: IMRAHOR-KORKUTELI (ANTALYA)
🔭 Kaynak: Kandilli Rasathanesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya'da korkutan deprem! İlk görüntüler

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER

2023.11.08 15:32:52 37.9732 28.0382 13.5 -.- 1.4 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2023.11.08 15:20:07 40.4852 27.5840 17.1 -.- 1.8 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.11.08 14:36:50 36.8592 27.7113 5.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.08 14:30:10 37.8017 26.9777 2.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.08 13:28:01 40.5255 29.2392 0.0 -.- 1.0 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2023.11.08 13:25:16 39.5058 29.2625 17.2 -.- 1.2 -.- KISLADEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

Antalya depremi Burdur'da hissedildi! İlk görüntüler


2023.11.08 12:59:52 39.5727 29.3000 14.1 -.- 1.4 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:57:19 39.5130 29.2460 16.1 -.- 1.4 -.- DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:55:21 39.3873 29.3243 0.0 -.- 1.0 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2023.11.08 12:47:16 39.6847 29.4172 0.0 -.- 2.1 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.11.08 12:37:41 36.8522 27.7150 4.2 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.08 12:29:52 37.6017 29.2402 4.2 -.- 1.1 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2023.11.08 12:19:52 40.8025 30.8467 11.1 -.- 2.6 -.- AKCAYIR-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2023.11.08 12:07:40 37.1363 27.9102 0.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.11.08 11:56:52 36.2583 33.7298 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.11.08 11:53:02 38.8640 26.6478 9.2 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.08 11:40:56 38.0635 36.5008 12.2 -.- 1.7 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.08 11:35:15 37.9585 36.5947 10.2 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.08 11:24:21 40.8497 30.8667 5.5 -.- 2.6 -.- ESKIBICKI-HENDEK (SAKARYA) İlksel


2023.11.08 10:05:14 35.2683 27.0118 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.08 09:29:26 40.5148 34.8892 5.0 -.- 2.8 -.- CELILKIRI-(CORUM) İlksel
2023.11.08 09:09:38 38.0498 38.5937 2.7 -.- 2.1 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.08 08:55:03 38.0658 31.3377 7.8 -.- 1.4 -.- CICEKPINAR-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2023.11.08 07:17:36 38.2507 35.8647 28.0 -.- 1.5 -.- KOSELER-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2023.11.08 06:39:07 36.9790 29.3748 5.4 -.- 2.0 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.08 06:33:27 38.1382 36.9290 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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