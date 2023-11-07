Tekne kazası geçiren Ali Sabancı yaşananların ardından ilk kez görüntülendi!

İRAN SALDIRIYI HABER VERDİ

ABD'nin eski Başkanı Trump, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçtiğini iddia ettiği konuşmayı anlattı. Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler. O geceyi hatırlıyorsunuz. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

MEZAR AÇILSIN HUZUR BULALIM

Münevver Karabulut, 17'sinde bir lise öğrencisiydi... 2009 yılında sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi. Kan donduran cinayet, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Cinayetten sonra 197 gün sonra kaçan, teslim olduktan sonra da koğuşunda intihar eden Cem Garipoğlu'nun yaşadığına yönelik tartışmalar ise bitmedi. Süreyya Karabulut'un 'mezar açılsın' talebi defalarca reddedildi. Şoke eden talep ise Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. Katilin babasının 'mezar açılsın' talebini, Karabulut Ailesi tarafından bir kez daha yanıtlandı: Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, baba Garipoğlu'nun, oğlunun mezarının açılması talebini SABAH'a değerlendirdi. Baba Karabulut "Şaşkınım. O mezar açılsın, asıl biz rahat edelim. Biz huzur bulalım" dedi.

Gül KİREKLO





YÜREKLER YANDI

Siirt'te bir otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. LGP'li olduğu öğrenilen araç alev aldı. Araçta bulunan anne Aynur Yaşar ile çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi yanarak öldü. Baba Mehmet Yaşar yaralandı.

188 MİLYON DEVRETTİ

6 + JOKER bilen çıkmayınca 188 milyon 444 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, bir milyon 155 bin lira kazandı. 4 bilenler 4 bin 494'er, 3 bilenler 323'er, 2 bilenler 33'er lira ikramiye alacak.





383 BİN DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 383 bin lira devretti. 9 bilenler 8 bin 806'şar, 8 bilenler 682'şer, 7 bilenler 124'er, 6 bilenler 21'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.



MENGENE OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene operasyonunda 517 şüpheli hakkında idari işlem, 118 kişi hakkında ise adli işlem yapılırken 33 şüpheli de gözaltına alındı.

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