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Dilan Polat ve Engin Polat'ın zenginlik macerası hapisle sonlandı!

Dilan Polat, eşi Engin Polat’la kara para ve vergi kaçakçılığından hapse girdi. İfadesinde “Ben fatura kesmeyi bile bilmem. İşimin ticari boyutuyla kocam ilgileniyor” dedi! Üzerine yapılan mal varlığından ise haberi olmadığını belirtti!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Dilan Polat ve Engin Polat’ın zenginlik macerası hapisle sonlandı!

Milyon dolarlık şovları ile dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat'ın macerası hapisle sonlandı! Hesapları incelenmeye alınan çift, kara paradan vergi kaçakçılığına kadar çok sayıda iddiadan tutuklandı. Dilan Polat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat 2007'ye kadar hiç çalışmadığını anlattı! 2014'ten itibaren ünlülerin fotoğrafçılığını yaptığını ve tanındığını anlattı. O dönem aylık gelirinin 7 bin TL olduğunu açıkladı.

'MESAJLARI SİL' TALİMATI
Polat, şu ifadeleri kullandı: Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Vergi konularını mali müşavirimiz hallediyor. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Asıl işim ürünlerimizin reklamını yapmak. Engin Polat ise "Faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir" deyip satışlarının faturalı olduğunu anlattı. Bu arada soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Onlardan biri Polat'ın sosyal medyacısı Mustafa Özalp'ti. Polat'ın çalışanlar arasında 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı bir WhatSapp grubu kurduğu ve Özalp'in de bu grubu yönettiği belirtildi. Dilan Polat'ın operasyon öncesi Özalp'e "Tüm mesajları sil" dediği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Özalp ile Uğurcan Ayyıldız da dün tutuklandı.

İTİRAFÇI YAKTI
Zanlılardan birinin "etkin pişmanlık hükmü"nden faydalanmak amacıyla itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu itirafçının ailenin avukatı ve mali müşaviri Ahmet Gün'ün yanında çalışan biri olduğu ve belgeleri polise onun verdiği öğrenildi.



GARAJDAN YEDİEMİNE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. O araçlar şimdi yediemin otoparkında.

DİOR'DAN PİJAMAYA
Polat'ın cezaevindeki ilk gününde tansiyon sorunu nedeniyle revire kaldırıldığı ortaya çıktı. Şatafatlı hayatıyla şov yapan Polat'ın, cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları ise şaşırttı. Polat'ın cezaevi için şunları istediği anlaşıldı: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, 4 adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, 2 adet elbise, 1 adet iskarpin, 1 adet eşofman, 1 kol saati, 4 adet gömlek ve 1 adet içlik ve 2 adet kazak...



27 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında kapsamında 27 şirkete kayyum atanması talep edildi. Hakimlik, talep üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyım atanmasına karar verdi.
SEDA NUR GÜNAYDIN

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