Dilan Polat ve Engin Polat’ın zenginlik macerası hapisle sonlandı!

GARAJDAN YEDİEMİNE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. O araçlar şimdi yediemin otoparkında.
DİOR'DAN PİJAMAYA
Polat'ın cezaevindeki ilk gününde tansiyon sorunu nedeniyle revire kaldırıldığı ortaya çıktı. Şatafatlı hayatıyla şov yapan Polat'ın, cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları ise şaşırttı. Polat'ın cezaevi için şunları istediği anlaşıldı: Bir adet palto, üç adet tişört, bir adet manto, iki adet pijama takımı, iki adet hırka, 1 adet spor ayakkabısı, 4 adet pantolon ve etek, bir çift kışlık ayakkabı, 2 adet elbise, 1 adet iskarpin, 1 adet eşofman, 1 kol saati, 4 adet gömlek ve 1 adet içlik ve 2 adet kazak...
27 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturmasında kapsamında 27 şirkete kayyum atanması talep edildi. Hakimlik, talep üzerine Dilan ve Engin Polat'ın 27 şirketine kayyım atanmasına karar verdi.
SEDA NUR GÜNAYDIN