Dilan Polat ve Engin Polat’ın zenginlik macerası hapisle sonlandı!

Milyon dolarlık şovları ile dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat 'ın macerası hapisle sonlandı! Hesapları incelenmeye alınan çift, kara paradan vergi kaçakçılığına kadar çok sayıda iddiadan tutuklandı. Dilan Polat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat 2007'ye kadar hiç çalışmadığını anlattı! 2014'ten itibaren ünlülerin fotoğrafçılığını yaptığını ve tanındığını anlattı. O dönem aylık gelirinin 7 bin TL olduğunu açıkladı.

'MESAJLARI SİL' TALİMATI

Polat, şu ifadeleri kullandı: Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Vergi konularını mali müşavirimiz hallediyor. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Asıl işim ürünlerimizin reklamını yapmak. Engin Polat ise "Faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir" deyip satışlarının faturalı olduğunu anlattı. Bu arada soruşturmada 2 şüpheli daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Onlardan biri Polat'ın sosyal medyacısı Mustafa Özalp'ti. Polat'ın çalışanlar arasında 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı bir WhatSapp grubu kurduğu ve Özalp'in de bu grubu yönettiği belirtildi. Dilan Polat'ın operasyon öncesi Özalp'e "Tüm mesajları sil" dediği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Özalp ile Uğurcan Ayyıldız da dün tutuklandı.