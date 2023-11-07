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Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları 10 dakikada ayna gibi yapıyor! 1 yemek kaşığı eklemeniz yeterli!

Çaydanlıklar, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan eşyalardan biridir. Ancak zamanla kullanımı ve su lekeleri nedeniyle matlaşabilir ve parlaklığını kaybedebilir. Neyse ki, çaydanlıkları doğal yöntemlerle parlatmanın basit ve etkili yolları vardır. Bu basit yöntemle çaydanlığınızı doğal ve çevre dostu malzemelerle parlatmak mümkün. Ayrıca, bu yöntem çaydanlığınızdaki kötü kokuları da giderir ve daha temiz bir içeceğin tadını çıkarmanıza yardımcı olur. İşte size sadece 3 malzeme ile çaydanlığınızı pırıl pırıl yapmanın formülü...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 12:08 Güncelleme 07 Kasım 2023, 12:08
Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları 10 dakikada ayna gibi yapıyor! 1 yemek kaşığı eklemeniz yeterli!

Günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan çaydanlıklar, sık kullanımları nedeniyle zamanla kararabilir ve lekelenmeler oluşturabilir. Ancak, kimyasal temizlik ürünlerine başvurmadan da çaydanlıkları ilk günkü gibi parlatabilirsiniz. İşte evde kullanabileceğiniz basit ve doğal yöntemlerle çaydanlıkları parlatmanın püf noktaları...

💫KAYNAR SUYA 1 YEMEK KAŞIĞI EKLEYEREK AYNA GİBİ YAPIN

Kararmış ve lekeli çaydanlığınızı karbonat, sirke ve limon tuzu ile parlatabilirsiniz. Bunun için bir geniş bir tencereye bir yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı limon tuzunu alın. Üzerine bir miktar sirke ve su ekleyip kaynatın. Daha sonra çaydanlığı bu karışımda birkaç dakika bekletip bir sünger yardımıyla yıkayın. Ayrıca sirkeli karışım çaydanlığın içerisindeki su kireçlerini de temizleyecektir.

🍋 LİMON KABUĞU

Limonun kabuğunu küçük parçalar haline getirin ve çaydanlığı ovalayın. Daha sonra nemli bir bez ile ovalamaya devam edin. Bir süre beklettikten sonra bol su ile durulayın ve yumuşak dokulu bir bez ile kurulayın. Sonucunda çaydanlığınız tertemiz ve parlamış olacaktır.

💢 AYNA GİBİ PARLAMASI İÇİN

Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları pırıl pırıl yapıyor. Fakat sirke kokusu hemen çıkmayacağı için daha sorunsuz bir yöntem için limon tuzu kullanabilirsiniz. Limon tuzunu su dolu çaydanlığın içine boşaltın. Daha sonra 15-20 dakika kadar suyu kaynatın. Kaynayan limon tuzlu suyu boşalttıktan sonra su ile durulayın.

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