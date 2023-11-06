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2024 yılı için flaş karar, onaylandı! 7 gün izinle 40 gün tatil yapmak böyle mümkün olacak: Öğretmen, polis, kamuda, özel sektörde çalışanlar...

Milyonlarca çalışan bu habere kitlendi! Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala flaş bir müjde geldi. 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu, 40 gün tatil detayı ağızları açık bıraktırdı. Duyuruya göre 2024'te yıl içinde 7 gün izin kullanan çalışanlar tatil süresini 40 güne çıkarabilecek. Peki nasıl? Yılbaşı, Bayram arifesi, Ramazan Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İşçi Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı derken...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 16:22 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:33
2024 yılı için flaş karar, onaylandı! 7 gün izinle 40 gün tatil yapmak böyle mümkün olacak: Öğretmen, polis, kamuda, özel sektörde çalışanlar...

2024 yılı resmi tatil takvimi yayımlandı. Takvimle birlikte yılda 7 gün resmi tatil dolayısıyla izin kullanacak olan çalışanlar 40 gün tatil imkanı bulabilecek. O detayı heyecanlandırdı. Öğrenciler, öğretmenler, polis, bekçi, kamu ve özel sektörde çalışan herkesi ilgilendiriyor! İşte detaylar...

2024 YILI TATİL GÜNLERİ

  • 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
  • 9 Nisan Salı: Bayram arife
  • 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

  • 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
  • 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
  • Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
  • Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL

2024 tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.

O yıllık izin takvimi ise şöyle:

  • 23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
  • 1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
  • Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

7 GÜNLÜK İZİNLE 40 GÜN NASIL TATİL YAPILABİLECEK?

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba: 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.

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