2024 yılı için flaş karar, onaylandı! 7 gün izinle 40 gün tatil yapmak böyle mümkün olacak: Öğretmen, polis, kamuda, özel sektörde çalışanlar...

7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL
2024 tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.
O yıllık izin takvimi ise şöyle:
- 23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
- 1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
- Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
7 GÜNLÜK İZİNLE 40 GÜN NASIL TATİL YAPILABİLECEK?
Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba: 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.