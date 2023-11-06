SON DAKİKA I Siirt’te devrilen otomobilde LPG tankı patladı! 6 kişi ölü

Son dakika haberleri... İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.