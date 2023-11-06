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SON DAKİKA I Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankı patladı! 6 kişi ölü

Son dakika haberleri... Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 21:52 Güncelleme 06 Kasım 2023, 22:19
SON DAKİKA I Siirt’te devrilen otomobilde LPG tankı patladı! 6 kişi ölü

Son dakika haberleri... İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

Siirt'te feci kaza! Yanan araçtaki 6 kişi öldü

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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