Comanchero suç örgütünün liderleri paketlendi! ABD ve Avustralya medyasında da gündem oldu

Örgütün lideri olduğu öne sürülen 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD ve Avustralya medyasında da manşetlere çıkan operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığının gizli bir yazışma programı olan 'Anom Enterprise' isimli platformun çözümlenmesi sonucu deşifre edildiğine dikkat çekildi.

Örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong ve Hollanda'ya ulaştırıldığı, 2019 ile 2021 yılları arasında yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, dünya genelindeki 16 ülkede yapılan operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ancak eş zamanlı operasyonlara rağmen lider kadronun yakalanamadığı belirtildi.