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Comanchero suç örgütünün liderleri paketlendi! ABD ve Avustralya medyasında da gündem oldu

‘Comanchero’ suç örgütünün İstanbul’da çökertilmesi, ABD ve Avustralya medyasında da gündem oldu Türk emniyetinin örgütün uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığının gizli bir yazışma programı olan ‘Anom Enterprise’ı çözdüğü için operasyonun başarıyla sonuçlandığına dikkat çekildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Comanchero suç örgütünün liderleri paketlendi! ABD ve Avustralya medyasında da gündem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Comanchero' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 40 şüpheli yakalanmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Örgütün lideri olduğu öne sürülen 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD ve Avustralya medyasında da manşetlere çıkan operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığının gizli bir yazışma programı olan 'Anom Enterprise' isimli platformun çözümlenmesi sonucu deşifre edildiğine dikkat çekildi.

Örgüt tarafından genellikle Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Güney Kore ve Güney Afrika güzergahı kullanılarak Avustralya, Hong Kong ve Hollanda'ya ulaştırıldığı, 2019 ile 2021 yılları arasında yapılan yakalamalarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, dünya genelindeki 16 ülkede yapılan operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ancak eş zamanlı operasyonlara rağmen lider kadronun yakalanamadığı belirtildi.

1968'DE KURULDU
Comanchero Outlaw Motorcycle Gang' olarak bilinen organize suç örgütü 1968 yılında Avustralya'da kuruldu. Kısa sürede küresel çapta faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Örgüt, kurulduğu günden itibaren denizaşırı uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda çeşitli suç eylemine karıştı. Örgütün Avustralya'daki lideri Mick Hawi'nin Sydney'de faili meçhul bir olayla öldürülmesi üzerine yönetimin Mark Dougles Buddle'ın 2022'de KKTC'de yakalanması ve Avustralya makamlarına teslim edilmesi üzerine suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Duax Hohepa Ngakuru ve Joseph Hakan Ayık, örgütün yönetimini devraldı.

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