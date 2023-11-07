Comanchero suç örgütünün liderleri paketlendi! ABD ve Avustralya medyasında da gündem oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Comanchero' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 40 şüpheli yakalanmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Örgütün lideri olduğu öne sürülen 'Reis' lakaplı Hakan Ayık'ın da bulunduğu 18 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD ve Avustralya medyasında da manşetlere çıkan operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Örgütün uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığının gizli bir yazışma programı olan 'Anom Enterprise' isimli platformun çözümlenmesi sonucu deşifre edildiğine dikkat çekildi.