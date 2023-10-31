Son dakika: Küçükçekmece’de yangın! Dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı

Yakınlarının ambulansa bindirilişini gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı. Üst katta bebeği ile mahsur kalan bir kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bebek ve annesi de ambulansla hastaneye götürüldü.

Muhittin Geylani, "Bitişik binada yangın çıktı, hemen itfaiyeye haber verdik. 4 kişi dumandan zehirlenmiş galiba. Zehirlenenlerin ciddi bir durumları yok. Bebek ile annesi vardı onları da indirdiler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Herkes tedirgin oldu" diye konuştu.

Bodrum katta çıkan yangın söndürülürken evde hasar oluştu. Polis ekipleri de çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.