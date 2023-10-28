İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay onlarca il için duyuruldu! Bugün ve yarına dikkat: 4 saat 30 dakika sürecek

Türkiye'nin onlarca iline duyurulan büyülü bir göksel olay, 28-29 Ekim tarihlerinde gözlerimizi gökyüzüne çevireceğimiz bir fırsat sunuyor: Kanlı Ay Tutulması. Dünya'nın gölgesinin Ay üzerine düşmesiyle gerçekleşen bu olağanüstü olay, kızıl renkli ışığın atmosferimizden yansımasıyla gökyüzünde eşsiz bir manzara sunuyor.
Kanlı Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkan bir göksel olaydır. Ay, bu sırada atmosferimizden yansıyan kızıl renkli ışık nedeniyle kan rengine benzer bir renk alır. Bu olay, gözlemciler için büyüleyici bir deneyim sunar.
Kanlı Ay Tutulması, 28 Ekim akşamı ülkemizin saatiyle 21.01'de başlayacak ve tam olarak 4 saat 25 dakika sürecek. 29 Ekim saat 01.29'da sona ereceği tahmin ediliyor. Bu uzun süreli gözlem fırsatı, gökyüzü tutkunları ve meraklıları için heyecan verici bir anlam taşıyor.
Kanlı Ay Tutulması gözlemi için ideal koşulların oluşması önemlidir. Gözlem yapacakların dikkat etmesi gereken bazı faktörler şunlardır:
Gökyüzünün açık olması: Bulutlu bir hava, gözlemi olumsuz etkileyebilir. Işık kirliliğinin minimumda olması: Şehir ışıklarının olmadığı veya az olduğu bir bölge tercih edilmelidir.