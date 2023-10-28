İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay onlarca il için duyuruldu! Bugün ve yarına dikkat: 4 saat 30 dakika sürecek

1 Kanlı Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkan bir göksel olaydır. Ay, bu sırada atmosferimizden yansıyan kızıl renkli ışık nedeniyle kan rengine benzer bir renk alır. Bu olay, gözlemciler için büyüleyici bir deneyim sunar.

2 Tarih ve Süre Kanlı Ay Tutulması, 28 Ekim akşamı ülkemizin saatiyle 21.01'de başlayacak ve tam olarak 4 saat 25 dakika sürecek. 29 Ekim saat 01.29'da sona ereceği tahmin ediliyor. Bu uzun süreli gözlem fırsatı, gökyüzü tutkunları ve meraklıları için heyecan verici bir anlam taşıyor.