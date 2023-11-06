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Almanya'da 18 saatlik rehine krizi: 4 yaşındaki kızını kaçıran baba havaalanını birbirine kattı

Almanya’da Selman E, velayeti eski eşi Sevda’da olan 4 yaşındaki kızı Aslıhan’ı kaçırdı. Türkiye’ye gitmek için Hamburg Havaalanı’na daldı. Yangın çıkardı. Havaya ateş açtı. Alman polisi, uzun uğraşlar sonucunda zanlıyı vazgeçirmeyi başardı. Küçük kız da kurtarıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Almanya’da 18 saatlik rehine krizi: 4 yaşındaki kızını kaçıran baba havaalanını birbirine kattı

Almanya Hamburg'ta Selman E (35), iddiaya göre eski eşi Sevda E. (38) ile bir araya geldi. Velayeti kadında olan 4 yaşındaki kızı Aslıhan'ı kaçırdı. Türkiye'ye götürmek için plakasız otomobiliyle Helmut Havaalanı'na daldı. Bariyerleri kırdı. Piste kadar yol aldı. Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın önünde durdu.

Sevda E.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alman polisi, kızı kurtarmak istedi. Selman E, otomobilden silahıyla ateş açtı. Çevreye yanıcı maddeler fırlattı. Yangın çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Aprondaki 3.200'den fazla yolcu tahliye edildi. 18 saat sonra Selman E. ikna edildi. Gözaltına alınan E, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamburg Havalimanı'nda seferlerin çoğu iptal edildi. Havaalanı kapatıldı. İniş yapacak birçok uçak Hannover Havaalanı'na yönlendirildi.

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