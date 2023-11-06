Soma Devlet Hastanesi’nde yangın paniği! Dumanlar yükseldi hastalar tahliye edildi

4 katlı hastanenin bodrum katındaki morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenen yangın a, müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürüp, içerideki dumanı tahliye etti. Soruşturma sürüyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Soma Devlet Hastanesi'nin morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle çıkan ve 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangınla ilgili Manisa İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06/11/2023 tarih saat 10.50 civarında Soma Devlet Hastanesi'nde UPS-Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Grubu Odasında akülerin bir kısmında ısınma sebebiyle asit dumanı oluştuğu gözlenmiştir. Alevlenme olmamasına rağmen yangın sistemi duman dedektörleri devreye girmiştir. Bu esnada oluşan yoğun duman hastanemizin zemin katında birikmiş, diğer katlara ulaşmadan olaya müdahale edilerek UPS akü grupları devre dışı bırakılmıştır. Elektrik dağıtım sistemi kısa süreyle devre dışı bırakılarak itfaiye ekipleri ve hastane teknik ekiplerince duman tahliyesi yapılmıştır. Duman tahliyesi yapılırken yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalarımız ile hastane personelimiz dumandan etkilenmemeleri için kısa süreli olarak bahçeye çıkarılmıştır. Olay sonrasında elektrik sistemi tekrar devreye alınarak tüm hastalarımızın tedavilerine devam edilmiştir."