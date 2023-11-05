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5 KASIM 2023 hangi yollar kapalı, kaçta açılacak? İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ! İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların listesi ortaya çıktı. İstanbul, 5 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek olan 45. İstanbul Maratonu için hazırlıklarını tamamlarken, bu büyük spor etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Maraton, 'Yüzyılın Koşusu' temasıyla gerçekleşecek ve 42 kilometrelik bir parkurda koşulacak. Bu etkinlikte koşucular, şehrin tarihi ve önemli noktalarından geçerek Sultanahmet Meydanı'nda son bulacaklar. İşte, 5 Kasım Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 08:40 Güncelleme 05 Kasım 2023, 08:41
5 KASIM 2023 hangi yollar kapalı, kaçta açılacak? İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ! İşte alternatif güzergahlar...

Yüzyılın Koşusu' temasıyla koşulacak olan maratonda koşanlar Sultanahmet Meydanı, Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü gibi tarihi noktalardan geçecek. Bu nedenle Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda trafiğe kapatılacak yollar listesi belirlendi. İşte detaylar...

5 KASIM TRAFİK KAPALI YOLLAR

Saat 06.00 itibariyle şu yollar iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak:

Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
Sirkeci Sahilyolu'ndaki Reşadiye Caddesi
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane Parkı içi yolu
Ayköşkü Caddesi
Ayasofya Meydanı
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah Sokak ve Işıl Sokak'tan sahil yoluna çıkış yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Gazi Mustafa Kemal Mudurnu Varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan Sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası)
Genç Osman Caddesi Gazdallar Kavşak'tan sahil istikametine kapatılacak
Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler kapatılacak
Beşkardeşler Sokak
Beşkardeşler 4. Sokak ile Fişekhane'den sahil Kennedy Caddesi istikametine kapatılacak
Taşhan Caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine kapatılacak
Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar Sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi ve sokaklardan Sahil Kennedy Caddesi'ne girişler kapatılacak

Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar kapatılacak
Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler kapatılacak
Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler kapatılacak
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren)
Atatürk Havalimanı Caddesi (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti

Yeşilyurt İstasyon Caddesi (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak
Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı Eminönü ayrımlarından Havuzlu Kavşak'a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Gece saat 03.00 itibariyle ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne çıkan yollar maraton nedeniyle kapalı olacak. Bu kapsamda Anadolu yakasında saat 03.00 itibariyle trafiğe kapanacak yollar arasında, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikameti de yer alıyor.

Saat 06.00 itibariyle ise, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım, Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası, Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde trafik verilmeyecek. Ayrıca, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine de her iki yönde trafik verilmeyecek. Tophanelioğlu caddesi çevreyolu istikameti maraton boyunca trafiğe kapalı olacak güzergahlardan.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Avrupa yakasında, saat 03.00 itibariyle, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım ile Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney katılım ve Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılımı maraton bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Saat 06.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar arasında ise, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü, Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi,Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, İnönü Cadde Başı AKM önü, İnönü Cadde MKE önü, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak Başı, Mebusan Yokuşu Sok. Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıç Ali paşa Cadde Çıkışı, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş, Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi, Çırağan Caddesi, Tershane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş istikameti ile Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası yer alıyor. Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti ile Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi ve Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti de sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası ile Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası 45. İstanbul Maratonu bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

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