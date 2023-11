5 KASIM 2023 hangi yollar kapalı, kaçta açılacak? İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ! İşte alternatif güzergahlar...

Saat 06.00 itibariyle ise, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım, Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası, Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde trafik verilmeyecek. Ayrıca, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine de her iki yönde trafik verilmeyecek. Tophanelioğlu caddesi çevreyolu istikameti maraton boyunca trafiğe kapalı olacak güzergahlardan.