5 KASIM 2023 hangi yollar kapalı, kaçta açılacak? İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ! İşte alternatif güzergahlar...

Saat 06.00 itibariyle ise, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım, Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası, Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde trafik verilmeyecek. Ayrıca, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine de her iki yönde trafik verilmeyecek. Tophanelioğlu caddesi çevreyolu istikameti maraton boyunca trafiğe kapalı olacak güzergahlardan.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR Avrupa yakasında, saat 03.00 itibariyle, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım ile Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney katılım ve Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılımı maraton bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Saat 06.00 itibariyle trafiğe kapatılacak yollar arasında ise, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü, Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi,Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, İnönü Cadde Başı AKM önü, İnönü Cadde MKE önü, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak Başı, Mebusan Yokuşu Sok. Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıç Ali paşa Cadde Çıkışı, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş, Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi, Çırağan Caddesi, Tershane Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş istikameti ile Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası yer alıyor. Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti ile Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi ve Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti de sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası ile Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası 45. İstanbul Maratonu bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.