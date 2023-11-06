"Evimde hırsız var" diye polisi aradı! Ekipleri görünce 5. kattan atladı

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın, 5. kattan atladı.

HIRSIZ VAR DEDİ POLİS ÇAĞIRDI

Olay, il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası S.U. (38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi.