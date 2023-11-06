"Evimde hırsız var" diye polisi aradı! Ekipleri görünce 5. kattan atladı

Çorum'da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiğini söyleyen şizofreni hastası kadın, 5. kattan atladı.
HIRSIZ VAR DEDİ POLİS ÇAĞIRDI
Olay, il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası S.U. (38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi.
POLİSLERİ GÖRÜNCE CAMDAN ATLADI
İhbar üzerine kısa sürede sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören S.U., oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.