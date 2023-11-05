Bunlar nasıl paralar! 250 bin Euro’yu ödeyen 18 ay sonra alabiliyor: El yapımı bavulları için, zenginler sıraya girdi...

Fransız dünya markası Louis Vuitton'un el yapımı valizlerini almak için zenginler sıraya girdi. Paris'teki Asnières atölyesinde, 150 yıl önce olduğu gibi tamamen elle yapılmaya devam edilen valizlere, 181 kentten sipariş geldiği öğrenildi. Aralarında İstanbul'un da olduğu kentlerde yaşayan zenginler, 250 bin Euro'yu ödedikten sonra beklemeye başlıyor. Ürünlerin teslimi, 12-18 ay arasında gerçekleşiyor. Sadece valizlerin yenileri değil eskiyenleri bile yüksek fiyata alıcı buluyor. Louis Vuitton sanatkarları tarafından elde yapıldığı için taklit edilememe özelliğine sahip valizlerin bir de müzesi bulunuyor. 150 yıllık geçmişe sahip olan bu el yapımı valizler, sanat eseri olarak da görülüyor. Fransız iş adamı Bernard Arnault'un sahibi olduğu LVMH'nin 2022 gelirinin 80 milyar dolar olduğu biliniyor...

ÖZELLİKLERİ

Asla su geçirmez

Full grain yanmaz deri

Basınca dayanıklı kalkan

Altın ve çelikle güçlendirilmiş vidalar

El yapımı asla çürümeyen ip Ömür boyu garanti