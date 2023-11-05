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Bunlar nasıl paralar! 250 bin Euro'yu ödeyen 18 ay sonra alabiliyor: El yapımı bavulları için, zenginler sıraya girdi...

Dünyaca ünlü markanın el yapımı bavulları için, zenginler sıraya giriyor. 250 bin Euro’yu ödeyen 18 ay sonra, villa fiyatına satılan bu valizleri alabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Kasım TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Bunlar nasıl paralar! 250 bin Euro’yu ödeyen 18 ay sonra alabiliyor: El yapımı bavulları için, zenginler sıraya girdi...

Fransız dünya markası Louis Vuitton'un el yapımı valizlerini almak için zenginler sıraya girdi. Paris'teki Asnières atölyesinde, 150 yıl önce olduğu gibi tamamen elle yapılmaya devam edilen valizlere, 181 kentten sipariş geldiği öğrenildi. Aralarında İstanbul'un da olduğu kentlerde yaşayan zenginler, 250 bin Euro'yu ödedikten sonra beklemeye başlıyor. Ürünlerin teslimi, 12-18 ay arasında gerçekleşiyor. Sadece valizlerin yenileri değil eskiyenleri bile yüksek fiyata alıcı buluyor. Louis Vuitton sanatkarları tarafından elde yapıldığı için taklit edilememe özelliğine sahip valizlerin bir de müzesi bulunuyor. 150 yıllık geçmişe sahip olan bu el yapımı valizler, sanat eseri olarak da görülüyor. Fransız iş adamı Bernard Arnault'un sahibi olduğu LVMH'nin 2022 gelirinin 80 milyar dolar olduğu biliniyor...

ÖZELLİKLERİ
Asla su geçirmez
Full grain yanmaz deri
Basınca dayanıklı kalkan
Altın ve çelikle güçlendirilmiş vidalar
El yapımı asla çürümeyen ip Ömür boyu garanti



AYŞE GÜLSÜN
Hakkari'de görev yapan polis memuru Süleyman Yaman, SMA Tip 1 hastası 17 aylık kızı Ayşe Bükre için, bir süre önce çektiği video ile yardım çağrısı yaptı. Gözü yaşlı babayı izleyenler de ağladı. Bu videodan kısa süre sonra para toplandı. Ve işlemlerin ardından annesi ve dayısı ile birlikte Dubai'ye uçan Ayşe'nin tedavisine başlandı. Minik yavrunun, kısa süre sonra da ilacına kavuşacağı vurgulandı. (Tolga YANIK)



GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ
Van'da yaşayan milli sporcu Soner Dilmaç (17), 12 yaşında kick boksa başladı. Bugüne kadar 3 Türkiye Şampiyonluğu, bir Avrupa Kupası Şampiyonluğu ve bir de Avrupa Kupası 3.'lüğü kazandı. Dilmaç, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına katılıp kürsünün zirvesinde yer alma hedefiyle Erek Dağı'ndaki antrenmanlarını sıklaştırdı. Dilmaç: "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.



FITIK GİBİ!
Aksaray'da çift taraflı kasık fıtığı bulunan Eflem Betül Doğan bebek, 32 günlükken yapılan başarılı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu. Doktor Üyesi Ayşe Betül Öztürk, "Erkek çocuklarda fıtık daha sık görülmektedir. Fıtık kızlarda az da olsa BERNARD ARNAULT görülebiliyor" diye konuştu.



SIR CİNAYET
Aydın Buharkent'te yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, 2 gün önce evinden işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Dün sabah yoldan geçen bir esnaf, Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, ölen kişinin Öztürk olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan kadının cenazesi, morga götürüldü. Cinayet şüphesi nedeniyle polis soruşturmayı derinleştirdi.



186 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 185 milyon 628 bin 368 lira devretti. 5 bilenler 311 bin 906 lira, 4 bilenler 5 bin 819 lira, 3 bilenler 380 lira, 2 bilenler 37 lira 55 kuruş ikramiye alacak.


BİR TIKLA DOLANDIRILDI
Bursa'da yaşayan sürücü kursu eğitmeni Seyithan Oymacı, oğluna araba almak için düşünürken, sosyal medya hesabında karşısına çıkan bir banka reklamını gördü. 0.84 faizle kredi imkanı sunan reklama göz gezdiren Oymacı, bağlantı linkine tıkladı. Karşısına çıkan formu dolduran adam, 60 bin lira kaptırdı.

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