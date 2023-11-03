Sincan Belediyesi adını yatırım ve projeleriyle söz ettiriyor! Başkan Murat Ercan peş peşe 5 kreş açılışı yaptı

Annelerin gözü arkada kalmasın diye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kısa sürede söz verdiği kreşleri tamamlayarak, açılışlarını bir bir yaptı. Menekşe, Leylak, Lale, Zambak ve Papatya kreşlerinde çocuklar eğitime başladı.

Geniş ve ferah bir ortamda eğitim imkânına kavuşan çocuklar; okul öncesi öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılma imkânı buluyor. Bu etkinlikler miniklerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olurken yaşıtlarıyla da birebir iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Minikler, motor ve bilişsel becerilerini de geliştiriyor; hem sosyalleşiyor hem de dil ve konuşma becerisini arttırıyor.