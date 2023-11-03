Sincan Belediyesi adını yatırım ve projeleriyle söz ettiriyor! Başkan Murat Ercan peş peşe 5 kreş açılışı yaptı

Annelerin gözü arkada kalmasın diye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kısa sürede söz verdiği kreşleri tamamlayarak, açılışlarını bir bir yaptı. Menekşe, Leylak, Lale, Zambak ve Papatya kreşlerinde çocuklar eğitime başladı.
Annelerin gözü arkada kalmasın diye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kısa sürede söz verdiği kreşleri tamamlayarak, açılışlarını bir bir yaptı. Menekşe, Leylak, Lale, Zambak ve Papatya kreşlerinde çocuklar eğitime başladı.
Kreşlerden ikisi Mustafa Kemal Mahallesinde; diğerleri 29 Ekim Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Osmanlı Mahallesinde hizmet veriyor. Kreşlerde oyun alanları, yemekhane, öğretmen odası, mutfak gibi alanlar da bulunuyor.
Geniş ve ferah bir ortamda eğitim imkânına kavuşan çocuklar; okul öncesi öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılma imkânı buluyor. Bu etkinlikler miniklerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olurken yaşıtlarıyla da birebir iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Minikler, motor ve bilişsel becerilerini de geliştiriyor; hem sosyalleşiyor hem de dil ve konuşma becerisini arttırıyor.
"SİNCAN'DA KREŞLER ÇOCUKLARLA ÇİÇEK AÇTI"
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Annelerimizin dört gözle beklediği 5 kreşimizin açılışını yaptık ve çocuklarımızla dolan kreşlerimiz adeta çiçek açtı. Menekşe, Leylak, Lale, Zambak ve Papatya isimlerini verdiğimiz kreşlerimiz, çocuklarımız için anne şefkatini aratmayacak bir eğitim yuvası oldu. Söz verdiğimiz gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete sunduk. Annelerin gözü arkada kalmasın, evlatlarını güvenli bir şekilde kreşlerimize emanet edebilirler. Sincanımıza hayırlı olsun" dedi.