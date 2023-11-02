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İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın sır ölümü açığa kavuştu! Raporda psikolojisi bozulan sporcunun intihar ettiği ortaya çıktı

İtalyan voleybolcu Julia Ituma, Üsküdar’da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Sır ölümle ilgili soruşturma bitti. Raporda psikolojisi bozulan Ituma’nın intihar ettiği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın sır ölümü açığa kavuştu! Raporda psikolojisi bozulan sporcunun intihar ettiği ortaya çıktı

İtalyan Igor Novara voleybol takımının oyuncusu Julia Ituma (18), 12 Nisan'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçı sonrası Üsküdar'da kaldıkları otelin camından düşerek can vermişti.

Sır olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan raporda sporcunun kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizildi. Ituma'ya başkasının zarar verdiğine, intihara yönlendirdiğine, yardım ettiğine ya da intihar kararını kuvvetlendirdiğine dair bir delil elde edilemediği belirtilen dosyada takipsizlik kararı verildi. (Arzu KAYA)

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