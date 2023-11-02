İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın sır ölümü açığa kavuştu! Raporda psikolojisi bozulan sporcunun intihar ettiği ortaya çıktı

Sır olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan raporda sporcunun kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizildi. Ituma'ya başkasının zarar verdiğine, intihara yönlendirdiğine, yardım ettiğine ya da intihar kararını kuvvetlendirdiğine dair bir delil elde edilemediği belirtilen dosyada takipsizlik kararı verildi. (Arzu KAYA)

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