Tayvan Milli Takımı’nda bir Türk! İşte Namıdiğer Chu En-Le’nin ilginç hikayesi

Onur Doğan, 1987'de Çanakkale'de dünyaya geldi. Dardanelspor'un altyapısında yetişti. Fakat 14-16 yaş grubunda oynarken geçirdiği ağır bir sakatlık onun karşısına çıkan ilk engeldi. Bunun ardından da Onur'un hikayesi başladı.
Onur Doğan, 1987'de Çanakkale'de dünyaya geldi. Dardanelspor'un altyapısında yetişti. Fakat 14-16 yaş grubunda oynarken geçirdiği ağır bir sakatlık onun karşısına çıkan ilk engeldi. Bunun ardından da Onur'un hikayesi başladı.
Çanakkale'de tanıştığı ve kısa süre içerisinde evlilik yaptığı Tayvanlı eşiyle Tayvan'a gitti. Ama işinden vazgeçmedi. Tayvan vatandaşlığına geçti ve Taylan Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı.
Adını da "Her zaman mutlu olan" Chu En-Le olarak değiştirdi. Şu sıralar Leopard Cat adlı futbol takımında santrfor olarak oynayan Onur, bu sezon 9 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 2010 yılından bu yana bu ülkede top koşturan Onur, kariyerini büyük bir olasılıkla bu ülkede noktalayacak gibi görünüyor.
CANINI SIKTILAR
Bursa'da, Trabzonspor Futbol Okulu'na giden Y.E.B. (9), evinin önünde otururken yanına bir bisikletli yaklaştı. Yüzüne biber gazı sıktı. Olay sonrası fenalaşan Bolat çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Trabzonspor Kulübü olayın takipçisi olacağını açıkladı. Y.E.B. "Trabzonsporlu olduğum için bana saldırdı" diyerek çok korktuğunu anlattı.
BABASININ CİĞERİ
İstanbul'da İnan–Sinem Ünal çiftinin çocukları P., safra kesesi olmadan dünyaya geldi. Karaciğeri iflas etmişti. Çare organ nakliydi. Çünkü Siroz olan Pars'ın karaciğeri yetersizdi. Babası İnan Ünal'ın verdiği karaciğer parçasıyla yeniden sağlığına kavuşup iyileşti. Şimdi 11.5 aylık olan P., yeni hayatına mutlulukla gülümsüyor. (GÜL KİREKLO)
ALTIN KALPLİ
Konya Beyşehir'de 23 yaşındaki Ali Barış Veren, evine giderken yolda gördüğü keseye tekme vurdu. İçi 20'si çeyrek, 20'si yarım olmak üzere toplamda 40 adet altınla doluydu. Bir de "kefen param" yazılı bir not duruyordu. Genç adam, altınların sahibini bulmaya koyuldu. Ve yaşlı teyzeyi buldu. Şöyle konuştu: İnsanlık görevi zaten, yapmanız gereken bir şeydi.
181 MiLYON DEVRETTi
6+joker bilen çıkmayınca 181 milyon 827 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 12 bin 374'er, 3 bilenler 387'şer, 2 bilenler 36'şar lira alacak.
2.4 MiLYON DEVRETTi
5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 455 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 127'şer, 4+1 bilenler 911'er, 4 bilenler 101'er, 3+1 bilenler 52'şer, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.
SOROS'UN MUSK'ESİ
Tesla'nın sahibi Elon Musk, Twitter'ı Yahudi spekülatör George Soros'u yerin dibine batırdı. "Soros, insanlıktan nefret ediyor. Dünyadaki birçok karışıklıkta o var. Kendisine karşı açılan davalarda, parayla satın aldığı savcılar devreye giriyor" ifadesini kullandı. Twitter'ı ise "Aşırı sol tarafından kontrol ediliyordu. Almak zorundaydım" diye açıkladı.
AYRILIYO'RUS'
Rusya'da 22.3 milyar dolarlık servetiyle en zenginler arasında olan Vladimir Potanin, 8 yıl önce İngiltere'de eşi Natalia Potanina'yı boşanmak için mahkemeye verdi. Üç çocuk annesi, önce 15 milyar dolar, daha sonra da 5 milyar dolar tazminat istedi. Ancak ünlü oligark, sadece 2 milyar dolar verebileceğini söyledi. Boşanma yine gerçekleşmedi.
İMZA YARIŞI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, Özgür Özel lehine 185 imza toplamasının ardından, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da harekete geçti. TBMM'de CHP'li 130 milletvekilinden 95'inin Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini söyledi. "Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
ERGUN ÖZBUDUN'U KAYBETTİK
Anayasa hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun (86), dün hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medyadan verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Özbudun için taziyelerini iletti. Ergun Özbudun, 2007 yılında AK Parti'nin sivil anayasa taslağını hazırlayan akademisyen heyetinin başkanlığını üstlenmişti. Özbudun, dün öğlen Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. (İlker TURAK)