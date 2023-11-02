Tayvan Milli Takımı’nda bir Türk! İşte Namıdiğer Chu En-Le’nin ilginç hikayesi





BABASININ CİĞERİ

İstanbul'da İnan–Sinem Ünal çiftinin çocukları P., safra kesesi olmadan dünyaya geldi. Karaciğeri iflas etmişti. Çare organ nakliydi. Çünkü Siroz olan Pars'ın karaciğeri yetersizdi. Babası İnan Ünal'ın verdiği karaciğer parçasıyla yeniden sağlığına kavuşup iyileşti. Şimdi 11.5 aylık olan P., yeni hayatına mutlulukla gülümsüyor. (GÜL KİREKLO)





ALTIN KALPLİ

Konya Beyşehir'de 23 yaşındaki Ali Barış Veren, evine giderken yolda gördüğü keseye tekme vurdu. İçi 20'si çeyrek, 20'si yarım olmak üzere toplamda 40 adet altınla doluydu. Bir de "kefen param" yazılı bir not duruyordu. Genç adam, altınların sahibini bulmaya koyuldu. Ve yaşlı teyzeyi buldu. Şöyle konuştu: İnsanlık görevi zaten, yapmanız gereken bir şeydi.

181 MiLYON DEVRETTi

6+joker bilen çıkmayınca 181 milyon 827 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 12 bin 374'er, 3 bilenler 387'şer, 2 bilenler 36'şar lira alacak.

2.4 MiLYON DEVRETTi

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 455 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 127'şer, 4+1 bilenler 911'er, 4 bilenler 101'er, 3+1 bilenler 52'şer, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.