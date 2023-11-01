Bursa'da korkunç olay! 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat dehşeti yaşadı! Trabzonsporlu musun diye sorup biber gazı sıktı! Trabzonspor'dan açıklama
Bursa'da 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, kimliği henüz belirlenemeyen biri tarafından biber gazlı saldırıya uğradı. Minik Yusuf acı içinde kıvranırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bolat, "Sen Trabzonsporlu musun diye sordu evet deyince de biber gazı sıktı" ifadelerini kullandı. Konu sosyal medyada büyük tepki çekerken Bolat'ın Trabzonspor Futbol Okulu'nda öğrenci olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.