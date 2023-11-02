Havaya para saçma dönemi sona erdi I Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltında! O görüntü sosyal medyayı salladı...

Dilan Polat... Daha önce doğum fotoğrafçısıydı. Ancak kısa sürede servet yaptı. Ultra lüks hayatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımları, uçakları, yatları katları Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun dikkatinden kaçmadı.
Dilan Polat... Daha önce doğum fotoğrafçısıydı. Ancak kısa sürede servet yaptı. Ultra lüks hayatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımları, uçakları, yatları katları Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun dikkatinden kaçmadı.
İddiaların ardından MASAK, çiftin mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporda; aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu anlaşıldı.
Bahse konu paranın yine aileye ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu "Milda Gayrimenkul" isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı saptandı.
Gelişmeler üzerine dün sabaha karşı Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese baskın yapıldı. Aralarında Dilan-Engin Polat, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu ve avukat Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
YENİ BELGELER...
Dilan Polat'ın ikametinde (Tapu, fatura vs dokümanlar) 80 sayfa doküman bulunduğu ve incelemeye alındığı açıklandı. Zekai T'nin adresinde 350 mermi ele geçirildi. Ahmet Gün'ün adresinde ise 120 bin lira, iki adet tablet bilgisayar, 36 adet hesap hareketi dokümanı çıktı. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.