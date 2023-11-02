Havaya para saçma dönemi sona erdi I Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltında! O görüntü sosyal medyayı salladı...

Gelişmeler üzerine dün sabaha karşı Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese baskın yapıldı. Aralarında Dilan- Engin Polat , Dilan Polat 'ın kız kardeşi Sinem Sıla Doğu ve avukat Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Dilan Polat'ın ikametinde (Tapu, fatura vs dokümanlar) 80 sayfa doküman bulunduğu ve incelemeye alındığı açıklandı. Zekai T'nin adresinde 350 mermi ele geçirildi. Ahmet Gün'ün adresinde ise 120 bin lira, iki adet tablet bilgisayar, 36 adet hesap hareketi dokümanı çıktı. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.