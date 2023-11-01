Sultangazi Belediyesi’nden borçsuz, kredisiz; vaatlerin 4 katı hizmet!

"VAATLERİMİZİN 4 KATINI YAPTIK"
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; "Biz iyi bir ekibiz, tüm ekip arkadaşlarımızla beraber başarılı bir belediyecilik yapıyoruz. Vaat etmiş olduğumuz işlerin en az 4 katını yapmış durumdayız. Halkımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kaynağı kendimiz üretiyoruz. Borçlanmadan, faiz ödemeden kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yani Sultangazililerin parasını yine onlara hizmet etmek için kullanıyoruz." dedi.
"SULTANŞEHİR KÜLTÜR ADASI PROJESİ TÜRKİYE'DE İLK OLACAK"
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un Sultangazi'nin dışarı açılması, uluslararası turizm destinasyonları arasında yer almasını sağlayacak önemli bir projesi var:
SULTANŞEHİR KÜLTÜR ADASI VE SİNEMA MÜZESİ
İçerisinde; 1750'lerden başlayarak günümüze kadar sinema tarihinde kullanılmış olan sinema makineleri, kameralar, süreç içerisinde kullanılmış her şeyin olduğu bir sinema tarihi müzesinin yer alacağı proje Türkiye'de birinci olacak. Başkan Dursun: "Bu konuda çok iddialıyız; çünkü bizim şu anda çalıştığımız proje yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Dünyada da ilk 5'e girebilecek, hem fiziki haliyle mimarisiyle hem de içerisindeki envanteriyle çok özel bir sinema tarihi müzesi üzerinde çalışıyoruz.
Bunu bir Kültür Adasıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İçerisinde çok güzel bir medrese caminin olduğu; çok nitelikli bir kütüphanenin olduğu; sinemaya dair veya başka alanlara dair atölyelerin bulunacağı; yaklaşık bin kişinin aynı anda etkinlik yapabileceği bir salonuyla ve yaklaşık 13 bin metrekare yeşil alanıyla bir Kültür Adası oluşturuyoruz.
İnşallah bu Sinema Tarihi Müzesini sadece ihaleye çıkacağız, her şeyini bitirdik. Bu alan özel mimarisiyle Sultangazi'nin yüz akı olacak ve gezi operatörlerinin destinasyonları arasına girecek, böylelikle Sultangazi'yi dışarıya açmış olacağız. Birileri geldiği zaman 'Sultangazi'ye niye gitmeliyim' dediğinde ya diyecek ki; burada çok özel dünya literatürüne girmiş, dünyada sıralamada olan Türkiye'de birinci olan Sinema Tarihi Müzesi var, bizim burayı gidip görmemiz gerekir."
SULTANGAZİ BELEDİYESİ KIRALAMIYOR, KENDİ ÖZKAYNAKLARIYLA SATIN ALIYOR!
Sultangazi Belediyesi, "Kiralamadık, satın aldık" sloganıyla hizmet araçlarını bünyesine katarak tasarruf sağlıyor. Kredi çekmeden, borçlanmadan kendi öz kaynaklarını kullanan belediye, 26 tane daha yeni otobüs alımı gerçekleştirerek satın alınan araçların sayısını her geçen gün daha da artırıyor. 56 tane temizlik aracı, 8 iş makinesi, 8 geri dönüşüm atık toplama aracı, 2 ambulans, 1 mobil çözüm aracı, 1 TOGG, 1 arama kurtarma aracı, 1 mobil aşevi aracı ve 26 otobüsle beraber satın alınan araç sayısı 104'e yükseldi.