Sultangazi Belediyesi’nden borçsuz, kredisiz; vaatlerin 4 katı hizmet!

"VAATLERİMİZİN 4 KATINI YAPTIK" Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ; "Biz iyi bir ekibiz, tüm ekip arkadaşlarımızla beraber başarılı bir belediyecilik yapıyoruz. Vaat etmiş olduğumuz işlerin en az 4 katını yapmış durumdayız. Halkımızın ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kaynağı kendimiz üretiyoruz. Borçlanmadan, faiz ödemeden kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yani Sultangazililerin parasını yine onlara hizmet etmek için kullanıyoruz." dedi.

SULTANŞEHİR KÜLTÜR ADASI VE SİNEMA MÜZESİ İçerisinde; 1750'lerden başlayarak günümüze kadar sinema tarihinde kullanılmış olan sinema makineleri, kameralar, süreç içerisinde kullanılmış her şeyin olduğu bir sinema tarihi müzesinin yer alacağı proje Türkiye'de birinci olacak. Başkan Dursun: "Bu konuda çok iddialıyız; çünkü bizim şu anda çalıştığımız proje yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Dünyada da ilk 5'e girebilecek, hem fiziki haliyle mimarisiyle hem de içerisindeki envanteriyle çok özel bir sinema tarihi müzesi üzerinde çalışıyoruz.

Bunu bir Kültür Adasıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İçerisinde çok güzel bir medrese caminin olduğu; çok nitelikli bir kütüphanenin olduğu; sinemaya dair veya başka alanlara dair atölyelerin bulunacağı; yaklaşık bin kişinin aynı anda etkinlik yapabileceği bir salonuyla ve yaklaşık 13 bin metrekare yeşil alanıyla bir Kültür Adası oluşturuyoruz.

İnşallah bu Sinema Tarihi Müzesini sadece ihaleye çıkacağız, her şeyini bitirdik. Bu alan özel mimarisiyle Sultangazi'nin yüz akı olacak ve gezi operatörlerinin destinasyonları arasına girecek, böylelikle Sultangazi'yi dışarıya açmış olacağız. Birileri geldiği zaman 'Sultangazi'ye niye gitmeliyim' dediğinde ya diyecek ki; burada çok özel dünya literatürüne girmiş, dünyada sıralamada olan Türkiye'de birinci olan Sinema Tarihi Müzesi var, bizim burayı gidip görmemiz gerekir."