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'Best'ival! Efes Kültür Yolu Festivali İzmir'de başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, şehirlere renk kattı. Etkinliğin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali İzmir'de başladı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Kasım tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
’Best’ival! Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, şehirlere renk kattı. Etkinliğin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali İzmir'de başladı. Festivalde İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne aldı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası ziyaretçilerin akınına uğradı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes Kültür Yolu Festivali'nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine ve sergilerine ev sahipliği yapmak için hazırlandı. 5 Kasım'a kadar sürecek festivalde sinemadan tiyatroya operadan sergiye kadar çok sayıda farklı etkinlik de yer alacak.

HAMS
Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandı. Bu artış, fiyatlara da yansıdı. Geçen hafta 80 TL'yi gören hamsinin kilosu 50 liraya inince haller vatandaşların akınına uğradı. Trabzon Balık Hali'nde de yoğunluk vardı. Trabzon açıklarında hamsi avının yoğunlaştığını söyleyen balıkçılar, özellikle Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Giresun bölgelerinde bol miktarda hamsinin bulunduğunu anlattı. Bu arada balıkçılar, hamsinin en bereketli sezonunu yaşadıklarını ve diğer balıkların ise havalar soğudukça daha da bollaşacağını vurguladı.



BİRECİK KORUMA
Dünya genelinde sadece Türkiye'de, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde görülen kelaynak kuşları koruma altına alındı. 2001 yılından itibaren yürütülen koruma çalışmaları ile sayıları 41'den 333'e çıktı. Kelaynaklar, göç dönemi olan Temmuz- Ağustos aylarında kafeslere alındı. Yılın genelde 6 ayını kafeslerde, 6 ayını ise doğada serbest olarak geçiren kelaynakların dönem dönem tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılarak göç etmeleri de sağlandı.

KARAR BOZULDU
Yargıtay, 2010'da İstanbul'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan Can Paksoy hakkında beraat kararını bozmuş, Emre Paksoy'un ise beraatini ise onamıştı. Yargıtay, Emre Paksoy'un beraat kararına bozdu. Paksoy hakkında da yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. (İlker TURAK)


18 MİLYON DEVRETTİ
6 Bilen çıkmayınca 18 milyon 549 bin lira devretti. 5 bilenler 124 bin 713'er, 4 bilenler bin 765'er, 3 bilenler 84'er, 2 bilenler 9'ar lira alacak.





BİLGE ANA ANILDI
1993 yılında Almanya'da ırkçı saldırıda ailesinden 5 kişiyi kaybeden ve öfkeli kalabalığı sözleriyle sakinleştirip barış mesajı veren 'Bilge Ana' Mevlüde Genç, Amasya'nın Taşova İlçesindeki mezarı başında anıldı. (Serkan ATICI)

AİLESİ UYARDI
ABD'nin Maine eyaletinde 18 kişiyi öldürüp 13 kişiyi yaralayan ve sonrasında ölü bulunan Robert Card'ın ailesi, saldırıdan 5 ay önce polisi uyardığı açıklandı. Ancak polisin tüm bu uyarıya rağmen Card'la ilgili adım atmadığı belirtildi.


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