’Best’ival! Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, şehirlere renk kattı. Etkinliğin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali İzmir'de başladı. Festivalde İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne aldı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası ziyaretçilerin akınına uğradı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes Kültür Yolu Festivali'nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine ve sergilerine ev sahipliği yapmak için hazırlandı. 5 Kasım'a kadar sürecek festivalde sinemadan tiyatroya operadan sergiye kadar çok sayıda farklı etkinlik de yer alacak.