’Best’ival! Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, şehirlere renk kattı. Etkinliğin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali İzmir'de başladı. Festivalde İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne aldı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası ziyaretçilerin akınına uğradı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes Kültür Yolu Festivali'nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine ve sergilerine ev sahipliği yapmak için hazırlandı. 5 Kasım'a kadar sürecek festivalde sinemadan tiyatroya operadan sergiye kadar çok sayıda farklı etkinlik de yer alacak.

HAMS

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandı. Bu artış, fiyatlara da yansıdı. Geçen hafta 80 TL'yi gören hamsinin kilosu 50 liraya inince haller vatandaşların akınına uğradı. Trabzon Balık Hali'nde de yoğunluk vardı. Trabzon açıklarında hamsi avının yoğunlaştığını söyleyen balıkçılar, özellikle Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Giresun bölgelerinde bol miktarda hamsinin bulunduğunu anlattı. Bu arada balıkçılar, hamsinin en bereketli sezonunu yaşadıklarını ve diğer balıkların ise havalar soğudukça daha da bollaşacağını vurguladı.