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HAC KURA SONUÇLARI asil-yedek isim listesi full PDF indir! e-devlet turkiye.gov.tr 2024 HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI! Diyanet 2024 Hac kura çekilişi canlı izle

Geçtiğimiz yıllarla birlikte hacca gitmek için başvuruda bulunan toplam kişi sayısı 2 milyon 473 bin 65'e ulaşmış durumda. Her yıl artan başvuru sayısı, hac kura çekimini daha da önemli hale getiriyor. İslam dünyasının dört bir yanından gelen bu hacı adayları için umut dolu bir an, Ali Erbaş'ın açıklamalarıyla başladı. Bu yıl hacca gitmek isteyenlerin merakla beklediği kura sonuçları, e-devlet üzerinden sorgulanabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 20:56 Güncelleme 02 Kasım 2023, 20:59
HAC KURA SONUÇLARI asil-yedek isim listesi full PDF indir! e-devlet turkiye.gov.tr 2024 HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI! Diyanet 2024 Hac kura çekilişi canlı izle

2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekledikleri kura sonuçlarını sonunda öğrenme fırsatını buldular. Hac kura sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar...

HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Hac kuraları 2 Kasım 2023 (bugün) gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hac kura sonuçlarının bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğiniz duyurdu.

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştiğini hatırlatan Ali Erbaş, "Hac kesin kayıtları 6-24 Kasım tarihleri arasında her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığı yüzde 60, acenteler yüzde 40 oranını geçmemek üzere yapılacak" ifadelerini kullandı.

HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC FİYATLARI NE KADAR, KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2024 yılına ait Hac fiyatları henüz belli olmadı. Başkan Ali Erbaş e-devlet üzerinden öğrenilecek sonuçların ardından hak sahiplerinin belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde yeniden kayıt alınacak.

2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2024 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR
3 Kişilik Oda 24.000 SAR
4 Kişilik Oda 22.000 SAR

HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Bazı isimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SULTAN SUSUZ (AHMET) (NORMAL K.-2402)

SANİYE ŞENER (ALI) (NORMAL K.-2401)

AYŞE ÇETİN (SABIT) (NORMAL K.-2400)

DURAK ÇETİN (MUSTAFA) (NORMAL K.-2399)

ŞERİFE KARA (ŞİHO) (NORMAL K.-2398)

RÜYA GÜZEL (ALİ İHSAN) (NORMAL K.-2397)

FATİH GÜZEL (REŞİT) (NORMAL K.-2396)

HANIM GENÇASLAN (AHMET) (NORMAL K.-2395)

GÜLDEN AKYOL (İBRAHİM) (NORMAL K.-2394)

AYŞE YURT (MURAT) (NORMAL K.-2354)

YAHYA YURT (İSMAİL) (NORMAL K.-2353)

GÖNÜL AYKAN (MEMDUH) (NORMAL K.-2352)

KAMİL AYKAN (ÖMER) (NORMAL K.-2351)

SAFİYE BİLGİNLİ (MUSTAFA) (NORMAL K.-2350)

LEYLA TANYERİ (SALİH) (NORMAL K.-2349)

MAFİRET ÇELİKTAŞ (HACI VELİ) (NORMAL K.-2348)

ÖMER ÇELİKTAŞ (ALI) (NORMAL K.-2347)

KEMAL KILINÇ (HALIL) (NORMAL K.-2346)

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