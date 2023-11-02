2023-2024 e-devlet HAC KURA SONUCU SORGULAMA! Diyanet hac kurası SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF indir!

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği 2024 yılı hac kura çekimi tarihini ve saati resmi olarak duyurdu. Hac vazifesini yerine getirmek için heyecanla bekleyen hacı adayları, sonuçları görmek için sabırsızlanıyorlar. Bu özel anın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. 2024 Hac Kura Çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre gerçekleşecek.