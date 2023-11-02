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2023-2024 e-devlet HAC KURA SONUCU SORGULAMA! Diyanet hac kurası SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF indir!

Türkiye'de yaşayan ve hac ibadetini yerine getirmek için sabırsızlıkla bekleyen hacı adayları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 hac kura çekimi tarihi ve saati hakkında bilgi verdi. İşte 2023-2024 e-devlet hac kura sonucu sorgulama ekranı: Diyanet hac kurası SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 09:17 Güncelleme 02 Kasım 2023, 09:17
2023-2024 e-devlet HAC KURA SONUCU SORGULAMA! Diyanet hac kurası SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF indir!

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği 2024 yılı hac kura çekimi tarihini ve saati resmi olarak duyurdu. Hac vazifesini yerine getirmek için heyecanla bekleyen hacı adayları, sonuçları görmek için sabırsızlanıyorlar. Bu özel anın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. 2024 Hac Kura Çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre gerçekleşecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü (yarın) çekilecek. Başkanlık genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek. Adaylar, Hac kura sonuçlarını akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

SONUÇLAR E-DEVLET'TEN DUYURULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2024 hac kura sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

2024 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2024 hac ibadeti için ücretlerin kura çekimi sonrasında açıklanması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl açıklanan 1 kişilik hac fiyatları şöyleydi:

2 Kişilik Oda 26.000 SAR
3 Kişilik Oda 24.000 SAR
4 Kişilik Oda 22.000 SAR

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