2023-2024 e-devlet HAC KURA SONUCU SORGULAMA! Diyanet hac kurası SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF indir!

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği 2024 yılı hac kura çekimi tarihini ve saati resmi olarak duyurdu. Hac vazifesini yerine getirmek için heyecanla bekleyen hacı adayları, sonuçları görmek için sabırsızlanıyorlar. Bu özel anın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. 2024 Hac Kura Çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre gerçekleşecek.
HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Perşembe günü (yarın) çekilecek. Başkanlık genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek. Adaylar, Hac kura sonuçlarını akşam saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.
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HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.