HAC KURA CANLI: diyanet.tv izle! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kasım 2023 Hac kura sonuçları isim listesi e-Devlet

Binlerce Müslümanın heyecanla beklediği hac kuraları 1 Kasım 2023 Perşembe günü çekilecek. Dini vazifelerini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gitmeyi arzulayan binlerce kişi, ön kayıtlarını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarih için sabırsızlanıyor. 2024 hac tarihleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı ve bu, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için bir adım daha yaklaşıyor. Peki Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi yayımlandı mı? İşte hac kura çekilişi CANLI yayın bilgileri ile hac kura sonuçları sorgulama ekranı.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023? Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2024 Hac kuralarının çekileceği tarih belli oldu. 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında ön kayıt başvuruları alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Cuma günü çekilecek. Sonuçlar aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin canlı yayınlanması durumunda CANLI YAYIN linkine haberimizde yer verilecektir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.