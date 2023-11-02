Gez dünyayı gör Konya’yı! İşte ekonomisi, tarihi, doğal güzellikleriyle turist çeken Konya’nın mutfağı ve kültürel yerleri...

KONYA'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI
EŞREFOĞLU CAMİİ
Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından 1296-1299 yılları arasında yaptırılmıştır. Ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş ve en büyük örneğidir.
AZİZİYE CAMİİ
Konya merkezindedir. Kesme Gödene Taşı ile yapılan mabed son Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir.1867'de Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal adına yeniden bugünkü cami yaptırılmış ve bu adla anılmıştır.
KAPU CAMİİ
Asıl adı İhyaiyye olup eski Konya Kalesi'nin kapılarından birinin çevresinde yer aldığından Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır. Kesme taşlardan inşa edilen caminin üzeri dıştan çatı, içten büyüklü küçüklü sekiz kubbe ile örtülüdür.
80 BİNDE DEVRİ ALEM PARKI
80 bin metrekare bir alana inşa edildiği için bu isimle anılan ve Türkiye'de benzeri olmayan park, 23 Nisan 2014'te hizmete açılmıştır. Tarih, bilim, teknoloji ve kültür parkı özelliği taşıyan bu emsalsiz park "Gez Konya'yı Gör Dünyayı, Bizi Gezerseniz Dünyayı Görürsünüz" sloganıyla tanıtılır.
BEYŞEHİR GÖLÜ
Beyşehir Gölü, dört mevsim eşsiz manzarasıyla burayı ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakıyor.
SIRÇALI MEDRESE
Sırçalı Medrese Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medrese olarak kullanılmıştır. XVII. yüzyılda terk edilmiş olan medresenin talebe odaları yıkılmıştır. XIX. yüzyılda ise kerpiçle yapılan bu odalarda eğitime devam edilmiştir.
KONYA MUTFAĞI
Türkiye'nin gastronomi şehirleri arasında yer alan Konya, çeşitli ve zengin bir mutfağa sahip. Anadolu mutfağının merkezi olma özelliğini taşıyan Konya, mutfağındaki çeşitlilikle dikkat çekiyor.
ETLİ EKMEK:
Pideyi andıran bir görüntüye sahip olsa da pideden oldukça farklıdır. Pide ve lahmacun ile benzerliği olmasına rağmen hamuru çok daha incedir. İnce açılan hamur özel bir kıymalı harç ile doldurulur. Ardından fırında pişirilir.
TİRİT KEBABI:
İç Anadolu'da tüketilen ve en sevilen kebap türlerinden biri. En önemli özelliği dana etiyle özel bir şekilde hazırlanıyor olması. Bunun yanı sıra lavaş pide ile servis ediliyor olması daha doyurucu ve lezzetli olmasını sağlıyor.
DÜĞÜN PİLAVI:
Genellikle düğünlerde servis edilen ve adını buradan alan Düğün Pilavı, güzel bir pilav ile benzersiz lezzetteki etin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor.
ARABAŞI ÇORBASI:
Suyu acılı bir tavuk çorbası olan ancak hamuru ile dikkat çeken Arabaşı Çorbası, Konya'nın farklı lezzetlerinden birisidir.
FIRIN KEBABI:
Konya'nın Fırın Kebabı özel olarak harmanlanan etin odun ateşinde yavaş bir şekilde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Dolayısıyla klasik kebap ve et yemeği türlerinden oldukça farklı. Lezzetiyle herkesi hayran bırakıyor.
BAMYA ÇORBASI:
En önemli özelliği, uzun bir ön hazırlık sürecinin sahip olması. Bu çorba taze bamya ile değil öncesinde kurutulmuş bamya ile hazırlanıyor. Uzun süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.