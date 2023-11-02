Gez dünyayı gör Konya’yı! İşte ekonomisi, tarihi, doğal güzellikleriyle turist çeken Konya’nın mutfağı ve kültürel yerleri...



KONYA'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI



EŞREFOĞLU CAMİİ

Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından 1296-1299 yılları arasında yaptırılmıştır. Ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş ve en büyük örneğidir.

AZİZİYE CAMİİ

Konya merkezindedir. Kesme Gödene Taşı ile yapılan mabed son Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerindendir.1867'de Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal adına yeniden bugünkü cami yaptırılmış ve bu adla anılmıştır.

KAPU CAMİİ

Asıl adı İhyaiyye olup eski Konya Kalesi'nin kapılarından birinin çevresinde yer aldığından Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır. Kesme taşlardan inşa edilen caminin üzeri dıştan çatı, içten büyüklü küçüklü sekiz kubbe ile örtülüdür.

80 BİNDE DEVRİ ALEM PARKI

80 bin metrekare bir alana inşa edildiği için bu isimle anılan ve Türkiye'de benzeri olmayan park, 23 Nisan 2014'te hizmete açılmıştır. Tarih, bilim, teknoloji ve kültür parkı özelliği taşıyan bu emsalsiz park "Gez Konya'yı Gör Dünyayı, Bizi Gezerseniz Dünyayı Görürsünüz" sloganıyla tanıtılır.

BEYŞEHİR GÖLÜ

Beyşehir Gölü, dört mevsim eşsiz manzarasıyla burayı ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakıyor.

SIRÇALI MEDRESE

Sırçalı Medrese Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medrese olarak kullanılmıştır. XVII. yüzyılda terk edilmiş olan medresenin talebe odaları yıkılmıştır. XIX. yüzyılda ise kerpiçle yapılan bu odalarda eğitime devam edilmiştir.