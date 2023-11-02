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111 yıldır uyuyordu! Bu canavar her an gün yüzüne çıkabilir! Tekirdağ'ın o mahallesi diken üstünde

Türkiye'nin deprem gerçeği, son yaşanan Kahramanmaraş depremi ile bir kez daha vurgulanıyor. Ülkemizin jeolojik yapısı, küçük ve büyük kırık faylarla dolu olup, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Fay Hattı gibi büyük fay hatlarının etkisi altındadır. Ancak, en büyük endişe kaynağı, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem, bu bölgede yaşayan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Tekirdağ'ın bu mahallesi ise diken üstünde yaşıyor. İşte sebebi...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 23:38 Güncelleme 02 Kasım 2023, 23:38
111 yıldır uyuyordu! Bu canavar her an gün yüzüne çıkabilir! Tekirdağ’ın o mahallesi diken üstünde

Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Fay Hattının büyük etkisi üzerinde yer alan Türkiye her zaman deprem riski altında. Özellikle Tekirdağ'ın bu mahallesi çok daha tedirgin bir durumda. İşte detaylar...

KUZEY FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞIYORLAR

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Van Gölü'nden Çanakkale'nin Saros Körfezi'ne kadar uzadığı noktada yaklaşık 40 – 45 milyonluk insanı etkiliyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, bazı mahallelerin direkt olarak altından geçiyor.

ŞARKÖY KORKU İÇERİSİNDE

Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz gibi Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar giderken, Marmara Bölgesi'nde en son Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesine dokunup denize doğru akıyor.

Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi vatandaşları, her an deprem olacak korkusuyla yaşıyor. En son 1912 yılında burada 7.3 büyüklüğünde deprem olurken, depremde 216 kişi hayatını kaybetmiş, 466 kişi yaralanmıştı.

KAF'ın Ganos Segmenti üstünde yer alan Şarköy'ün altındaki fay seğmeni 111 yıldır uyuyor. Bölge sit alanı olduğu için mahallede yeni yapılar yapılamazken, mahalleli korku içinde yaşıyor.



TSUNAMI ETKİSİ VAR

Denize sıfır olan mahalle Tsunami korkusuyla yaşarken, depremin büyük bir yıkıma yol açabileceklerinden endişeleniyorlar.

Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada "Mahalle sakinleri olarak tedirgin yaşıyoruz. Zaten arkamızda gördüğünüz Marmara Denizi. Mahallemiz, fayın denizden karaya çıktığı yerde bulunuyor. Çok tedirginiz. Bulunduğumuz tepe Cumhuriyet tepesi. Arkeolojik sit alanının üzerindeyiz şu an. Aldığımız bilgilere göre bu tepe zaten binlerce yıl önce deprem sonrası oluşmuş bir alan. Tepenin yamaçlarında bolca deniz kabukları ve deniz taşları bulunuyor. Devletimizden yapılarımızın sağlam yapılması için bir proje istiyoruz. Mahallemizde yaşamak istiyoruz. Kahramanmaraş depreminden sonra çok tedirgin yaşıyoruz. Binalarımızın hepsi 1994'ten önce yapılmış binalar. Depreme dayanıksız binalar. Fay hattının Ganos Segmentinde bulunuyor mahallemiz. Tekirdağ açıklarında 3.8 şiddetinde bir deprem oldu. O bizi ayrı bir tedirgin etti. Uzun zamandır uyuyan bir fay. Burası uzmanların Marmara çukuru diye tabir ettiği yer" dedi.

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