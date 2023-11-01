Son dakika: Aile ve Gençlik Bankası başlıyor! Deprem bölgesi pilot proje! Yeni evlenene 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi!

Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi verilecek.

Peki projenin detayları ne olacak?

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI'NDA ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."