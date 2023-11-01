Tıpa tıp temizlik! 2 tıp öğrencisi, KPSS puanlarıyla fakülte hastanesine temizlik personeli olarak atandı

Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı , üniversiteye birlikte hazırlandı. Aynı zamanda KPSS'ye de çalıştı. İkisi de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 'ni kazandı. KPSS'den ise yüksek puan aldı. Bunun üzerine yine ikisi birlikte, üniversitenin personel alımına başvuru yaptı. Temizlik görevlisi olarak atandı. Şimdi bir yandan derslerine çalışıp, bir yandan da okulu silip-süpürmeye başladı.



Diyarbakırlı Ahmet Selçuk Maral (21) ve Mehmet Caner Bahçivancı (21), YKS'ye hazırlanmak için bir dershaneye kayıt yaptırdı. İki arkadaş masraflarını karşılamak için aynı yıl KPSS'ye de hazırlandı. Gençler girdikleri YKS'de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.



KPSS'de ise Maral 85, Bahçivancı 83 puan aldı. Gençler bu puanla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin destek personeli alımına başvurdu. Kabul edildi. Tıp eğitimi gördükleri okulda temizlik personeli olarak çalışan ikili şunları söyledi: Ailemize yük olmuyoruz. Mesai arkadaşlarımızla da ağabey kardeş gibiyiz, bizi çok seviyorlar. Ailemiz, çevremiz bu konuda bizimle gurur duyuyor. Yaşadığımız mutluluk kelimelere sığmıyor. Hem kütüphanede çalışıp, aynı kütüphaneyi bizim temizlememiz bizi çok mutlu ediyor.





