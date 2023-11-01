Efsaneler buluştu! Yeşilçam güzelleri Türkan Şoray ve Filiz Akın bir araya geldi "Hoş geldin kasım demek istedim"

Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından kabul edilen Türkan Şoray ile Filiz Akın şu sıralara arayı açmıyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen iki güzel yeniden bir arada. Filiz Akın, Türkan Şoray'la buluştuğu o anları Instagram hesabından yayınladı. Dostlarıyla hayran bırakan iki Yeşilçam güzeli, son halleriyle bir kez daha yıllara meydan okudu.