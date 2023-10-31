Mezarlıkta kan donduran vahşet! Her satırı korkunç! Önce öldürdü sonra pantolonunun kemeriyle...

Kan donduran olay İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda yaşandı.
Kan donduran olay İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda yaşandı.
KEMERLE MEZAR TAŞINA BAĞLANMIŞ
Özel güvenlikçi olarak çalışan M.S. sabah saatlerinde üzerine kemer bağlanmış mezar taşı konmuş bir ceset olduğunu görünce hemen polisi aradı.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin üzerindeki mezar taşı kaldırıldı. Ceset üzerinde çok sayıda bıçak yarası olduğu, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Kazım Yavaşçı'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis güvenlik kameralarından mezarlıktan çıkan bir kişinin görüntüsüne ulaştı. Görüntüden fotoğraf alınarak mezarlık görevlilerine gösterildi.
Mezarlık görevlisi M.S., "Bu adam bana gelip ilerde bir adam taş atıyor demişti onun dediği yere gittiğimde ise cesedi buldum" açıklaması yaptı.
Görevliler fotoğraftaki kişinin zaman zaman mezarlığa gelen psikolojik sorunları olan ve mezarlıkta madde kullanan bir kişi olduğunu, bazen de kendilerine taş attığını anlattı.
KAPKAÇ YAPARKEN YAKALANDI
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fotoğraftaki kişiyi bölgede ararken bir kapkaç olayı ihbarı aldı. Hemen olay yerine geçen ekipler kapkaç yapan kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaç yapan kişinin aradıkları kişi olduğu anlaşıldı.
KANLI TERLİKLERE ULAŞILDI
Üzerinden cinayette kullandığı bıçak ve kırık telefon çıkan ve adının Tayfun A. olduğu belirlenen şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine alındı. Şüpheliye ait kanlı terliklere de yakınlardaki bir parkta ulaşıldı.
'Cinayet' ve 'yağma' suçundan sorgulanan ve emniyette 6 suç kaydı çıkan Tayfun A. adliyeye sevk edildi. Tayfun A'nın akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülürken hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.