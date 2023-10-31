Mezarlıkta kan donduran vahşet! Her satırı korkunç! Önce öldürdü sonra pantolonunun kemeriyle...

Mezarlık görevlisi M.S., "Bu adam bana gelip ilerde bir adam taş atıyor demişti onun dediği yere gittiğimde ise cesedi buldum" açıklaması yaptı.

Görevliler fotoğraftaki kişinin zaman zaman mezarlığa gelen psikolojik sorunları olan ve mezarlıkta madde kullanan bir kişi olduğunu, bazen de kendilerine taş attığını anlattı.

KAPKAÇ YAPARKEN YAKALANDI Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fotoğraftaki kişiyi bölgede ararken bir kapkaç olayı ihbarı aldı. Hemen olay yerine geçen ekipler kapkaç yapan kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaç yapan kişinin aradıkları kişi olduğu anlaşıldı.

KANLI TERLİKLERE ULAŞILDI

Üzerinden cinayette kullandığı bıçak ve kırık telefon çıkan ve adının Tayfun A. olduğu belirlenen şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine alındı. Şüpheliye ait kanlı terliklere de yakınlardaki bir parkta ulaşıldı.

'Cinayet' ve 'yağma' suçundan sorgulanan ve emniyette 6 suç kaydı çıkan Tayfun A. adliyeye sevk edildi. Tayfun A'nın akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülürken hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.