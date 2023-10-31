Kainatın en zeki 5 burcu! Astrologlar açıkladı: Zekasıyla dosta düşmana korku salıyorlar!

En zeki 5 burç belli oldu. Dünya üzerinde Astrologlar zeka üzerine o burçların üzerine kimseyi tanımıyor! IQ seviyesi en yüksek burçlar arasında Kova burcu da yer alıyor. İşte detaylar...
En zeki 5 burç belli oldu. Dünya üzerinde Astrologlar zeka üzerine o burçların üzerine kimseyi tanımıyor! IQ seviyesi en yüksek burçlar arasında Kova burcu da yer alıyor. İşte detaylar...
1. KOVA (20 Ocak - 18 Şubat)
Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir.
Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.
Akvaryumlar geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar.
Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.
2. BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül)
Başaklar, insanların çoğu sıradane şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.
Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak'tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar.
Beni övünmeyi sevmeseler de, Başak'ın çözemediği çok az şey vardır. Bir dehanın kesin olarak sorulan sorular.
3. OĞLAK (22 Aralık - 19 Ocak)
Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.
Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.
Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir!
Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.
4. AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)
Akrep'i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır.
Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler.
Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep'i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.
5. İKİZLER (21 Mayıs - 20 Haziran)
Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız.
Zodyak'ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler.
Komik insanlar sadece daha yüksek IQ'lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler!