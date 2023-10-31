Doğumdan sonra şakır şakır eridi! 45 günde 10 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! 37’lik oyuncu meğer...

İŞİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ: BOL ARA ÖĞÜN DİYETİ!
Kahvaltı:
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ezmesi ve domates dilimleri.
🥚 1 adet haşlanmış yumurta.
🍊 Taze sıkılmış portakal suyu.
🕚 Ara Öğün 1:
🍌 1 küçük muz veya elma dilimleri.
🌰 1 avuç badem veya fındık.
Öğle:
🍗 Izgara tavuk göğsü veya tofu ile yeşil salata (marullar, domates, salatalık, biber, limon suyu ile).
🍚 1 porsiyon esmer pirinç veya bulgur pilavı.
🕒 Ara Öğün 2:
🥄 1 kase yoğurt veya süzme yoğurt.
🍇 Taze meyve dilimleri veya yaban mersini.
Akşam:
🐟 Izgara somon veya kırmızı et (tercihen az yağlı kesimler).
🥦 Buharda sebzeler (brokoli, havuç, karnabahar).
🍝 Tam buğday makarna veya kepekli pilav.
🕕 Ara Öğün 3:
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine fıstık ezmesi veya lor peyniri.
🥕 Taze sebzeler (salatalık, havuç, cherry domates).
Gece:
🥛 1 bardak ılık süt veya bitki bazlı süt (badem, soya, yulaf, vb.).
🌾 Bir avuç yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği ile tatlandırılmış.