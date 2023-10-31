Doğumdan sonra şakır şakır eridi! 45 günde 10 kilo verdiren Pelin Akil diyeti! 37’lik oyuncu meğer...

Son zamanlarda fit vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Pelin Akil, doğum kilolarını verme sırrıyla yeniden gündeme geldi. İki çocuk annesi olan ve mutlu bir evliliği sürdüren Akil yıllar önce paylaştığı diyet ve spor gönderileriyle takipçilerine ilham kaynağı oldu. İkiz bebeklerinin doğumunun ardından iğne ipliğe dönen başarılı oyuncunun zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte Pelin Akil'in kilo verme sırrı...

45 GÜNDE 20 KİLO VERDİ! Güzel oyuncunun günlük rutini erken kalkarak sabah sporu yapmakla başlıyor. Aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.