1 Kasım'da tüm Türkiye'ye geliyor! Felaket yaşanacak! Saat verildi! İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kütahya, Sivas, Erzincan....

İstanbul ve çevresinde hafta boyunca etkisini sürdüren çöl sıcakları, hafta sonuna doğru geri çekiliyor. Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 6 derece düşmesi beklenirken, yağışlar da kendini gösterecek. Ege Bölgesi'nde de yağışların görülmesi öngörülüyor. Yağış için hem tarih hem de saat verildi. İşte güncel hava durumu ve tüm detaylar...
Çöl sıcaklarının geri çekilmesiyle birlikte, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları düşecek. Özellikle hafta sonu boyunca yağışlı günler bizi bekliyor. Yağışlar, İstanbul'da olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de etkili olacak. Meteoroloji'den birçok il için uyarı geldi.
1 KASIM İTİBARİYLE GELİYOR!
Kasım ayının ilk günlerine girerken Türkiye genelinde hava durumu değişiyor. Meteoroloji yetkililerine göre İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yağışlı günler kapıda.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul ve Ankara'da yağışlı günlerin başlaması bekleniyor. Özellikle İstanbul'da çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar, cumaya kadar bölgeyi etkisi altına alacak.