1 Kasım'da tüm Türkiye'ye geliyor! Felaket yaşanacak! Saat verildi! İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kütahya, Sivas, Erzincan....

İstanbul ve çevresinde hafta boyunca etkisini sürdüren çöl sıcakları, hafta sonuna doğru geri çekiliyor. Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 6 derece düşmesi beklenirken, yağışlar da kendini gösterecek. Ege Bölgesi'nde de yağışların görülmesi öngörülüyor. Yağış için hem tarih hem de saat verildi. İşte güncel hava durumu ve tüm detaylar...