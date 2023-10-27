Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Cinsel gücü sıfıra indiriyor

Şeker

Aşırı şeker tüketimi, diyabet riskini artırabilir ve bu da zamanla sinir hasarına ve kan damarlarında daralmaya neden olarak cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir. Şekerli atıştırmalıklardan kaçınmak önemlidir.

İşlenmiş Gıdalar

İşlenmiş gıdalar genellikle yüksek düzeyde tuz, şeker ve trans yağ içerir. Bu tür gıdaların aşırı tüketimi, genel sağlığı olumsuz etkileyebilir ve bu da cinsel performansı düşürebilir. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek önemlidir.