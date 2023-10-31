19 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni cinayeti davasında karar çıktı: İtiraf eden sanıklara 25 yıl hapis cezası

Genç öğretmenin kocası Şerafettin Çelik'in azmettirmesiyle 10 yaşındaki kızının gözü önünde cinayet işleyen Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'e 25 yıl hapis verildi. sanık Erkan Can ise, "Bizim Şerafettin'le dünyalarımız apayrı. Şerafettin cezaevinden arkadaşım. Bu planı da Şerafettin'le Ceyhan cezaevinde planlamış beni de türlü şeylerle cinayete ortak etmeye çalıştı" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU

DEĞNEKÇİ KRİZİ

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Alman Konsolosluğu önünde halka açık alanda bir vatandaşın, aracını park eden kişilerden zorla otopark ücreti aldığı ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Sivil polis ekiplerinin aracından da para isteyen değnekçiye suçüstü yapıldı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Atakan IRMAK



55 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 ilde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 158 şüpheli gözaltına alındı. 55 şüpheli tutuklanırken 6 ton 59 kilo esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk, 202 kilo 500 gram skunk, 2 kilogram kenevir tohumu, 1 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 385 gram kokain ele geçirildi.



İNŞAATTA YAKALANDI

Ankara'da işyerinden arkadaş olan 2 kişi arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Y.S, yanında taşıdığı bıçak ile arkadaşı B.A'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis, katil zanlısı Y.S'yi saklandığı inşaatta bulurken B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ömer ÇETİN