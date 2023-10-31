19 yıl önce öldürülen müzik öğretmeni cinayeti davasında karar çıktı: İtiraf eden sanıklara 25 yıl hapis cezası

İstanbul Fatih'teki evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in katil zanlılarının 19 yıl sonra cinayeti itiraf etmeleriyle başlanan yargı sürecinde mahkeme kararını verdi.
İstanbul Fatih'teki evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'in katil zanlılarının 19 yıl sonra cinayeti itiraf etmeleriyle başlanan yargı sürecinde mahkeme kararını verdi.
Genç öğretmenin kocası Şerafettin Çelik'in azmettirmesiyle 10 yaşındaki kızının gözü önünde cinayet işleyen Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'e 25 yıl hapis verildi. sanık Erkan Can ise, "Bizim Şerafettin'le dünyalarımız apayrı. Şerafettin cezaevinden arkadaşım. Bu planı da Şerafettin'le Ceyhan cezaevinde planlamış beni de türlü şeylerle cinayete ortak etmeye çalıştı" dedi.
Deniz YUSUFOĞLU
DEĞNEKÇİ KRİZİ
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Alman Konsolosluğu önünde halka açık alanda bir vatandaşın, aracını park eden kişilerden zorla otopark ücreti aldığı ihbarı üzerine polisler harekete geçti. Sivil polis ekiplerinin aracından da para isteyen değnekçiye suçüstü yapıldı ve gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Atakan IRMAK
55 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 12 ilde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 158 şüpheli gözaltına alındı. 55 şüpheli tutuklanırken 6 ton 59 kilo esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk, 202 kilo 500 gram skunk, 2 kilogram kenevir tohumu, 1 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 385 gram kokain ele geçirildi.
İNŞAATTA YAKALANDI
Ankara'da işyerinden arkadaş olan 2 kişi arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Y.S, yanında taşıdığı bıçak ile arkadaşı B.A'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis, katil zanlısı Y.S'yi saklandığı inşaatta bulurken B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ömer ÇETİN
179 MİLYON DEVRETTİ
6+JOKER bilen çıkmayınca 178 milyon 916 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 29 bin 234'er, 3 bilenler 351'er, 2 bilenler 34'er lira alacak.
1.8 MİLYON DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca bir milyon 799 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 580'er, 8 bilenler 657'şer, 7 bilenler 116'şar, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira ikramiye alacak.