Ağrı’da Nuh’un Gemisi’ne ait kalıntılarının olduğu ortaya çıktı! İngiliz medyası manşetine taşıdı: “Dünyanın merkezi Ağrı olacak”

Sonuçlara göre, bölgede milattan önce 5500 ve 3000 yılları arasındaki dönemden itibaren insan faaliyetlerinin olduğu belirlendi. Prof. Dr. Faruk Kaya, "Tarihlendirmeyle birlikte geminin burada olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun ortaya çıkabilmesi için uzun süreli çalışmamız gerekiyor. Bundan sonraki dönemde İTÜ, Andrew Üniversitesi ve AİÇÜ öncülüğünde ortak çalışma yapma konusunda mutabakata vardık. İleriki süreçte 3 üniversite bu alanda çalışmalarını sürdürecek" dedi. Bu haber dün İngiltere'de en çok okunan ve paylaşılan haber oldu. Özellikle Daily Mail gazetesi, "Dünyanın her ülkesinden Ağrı'ya gitmek isteyenler olacak" diye yazdı.