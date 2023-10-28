Şimdi moda kültür turu: 7 bölgesindeki tarih ve kültürel miraslarıyla Türkiye turistlerin gözbebeği! İşte bazı rotalar...

KARADENİZ: Yeşilin ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Karadeniz'de bulunan Zilkale, Rize'nin meşhur doğal güzelliği Fırtına Deresi'nin kıyısında yer alıyor. Kayalık yamaç üzerine inşa edilen kalede 8 burç ve 1 gözetleme kulesi mevcut. Gerek kurulduğu yer gerekse şekli itibarıyla ilgi çeken kalenin nefes kesen manzarasından Karadeniz'in eşsiz doğasını seyre dalabilirsiniz. 1260'ta inşa edilen Trabzon'daki Ayosofya Camii de gezebileceğiniz yerler arasında.

DOĞU ANADOLU: Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi, yüzlerce yıl çeşitli uygarlıklara sahne olmuş bir yerleşim yeri olan Ani Harabeleri'ni kucaklıyor. Türkiye'nin en büyük höyüklerinden birine ev sahipliği yapan Aslantepe ise Malatya'ya sadece 7 km uzaklıkta yer alıyor. M.Ö. 5000'li yıllardan M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen antik kent, aynı zamanda bir açık hava müzesi.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Güneydoğu Anadolu'nun mistik ve etkileyici atmosferi konuklarını kendine hayran bırakıyor. Zeugma Müzesi, tarihe ve kültüre meraklı her yaştan ziyaretçi için çok önemli ve gözde bir müze. Zeugma Antik Kenti'nden çıkartılan mozaiklerin haricinde, Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müzede görmek mümkün. Tarihin sıfır noktası' olarak da isimlendirilen Göbeklitepe'yi de görmeniz gereken yerler listenize mutlaka yazın.



İÇ ANADOLU: Ülkemizin eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan İç Anadolu Bölgesi, kadim kültürüyle gezginlerin ilgi odağı. Bölgede bulunan Çatalhöyük, insanlık tarihine ışık tutuyor. Ören yeri M.Ö. 5500 yıllarından itibaren yaklaşık 2000 yıl yerleşim merkezi olarak kullanılmış ve zaman içerisinde köy yerleşkesinden kent yaşamına evrimini gerçekleştirmiş. 2012 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'e giderek dönemin sanat ve gündelik hayatına dair her şeyi gözlemleyebilirsiniz. Eskişehir'in rengarenk yüzü Odunpazarı Evleri ise geleneksel Anadolu Türk mimarisine ev sahipliği yapıyor.