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Şimdi moda kültür turu: 7 bölgesindeki tarih ve kültürel miraslarıyla Türkiye turistlerin gözbebeği! İşte bazı rotalar...

Türkiye, 7 bölgesindeki tarihi ve kültürel miraslarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği. Zengin bir tarihe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemizde görülmesi gereken pek çok bulunuyor. Önümüzdeki günlerde seyahat planı yapanlar için bazı rotalar şöyle...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Şimdi moda kültür turu: 7 bölgesindeki tarih ve kültürel miraslarıyla Türkiye turistlerin gözbebeği! İşte bazı rotalar...

EGE: Antik uygarlıklardan kalan yerleşimleri ve kalıntılarıyla Ege Bölgesi, yerli ve yabancı turiste her yıl kapılarını açıyor. Bölgede yer alan Efes Antik Kenti, yüzyıllarca dünyanın en önemli başkentlerinden biri olarak ayakta kalmış. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı, dünyaca ünlü Celcus Kütüphanesi'ni ve Hadrianus Tapınağı'nı barındıran Efes Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 7000'lere kadar dayanıyor. 'Didyma'ya ev sahipliği yapan Didim'deki antik kentin en dikkat çekici yapısı ise Apollon Tapınağı.

AKDENİZ: Binlerce yıllık antik yerleşimlere ev sahipliği yapan bölge, gezginlerin uğrak noktası. Antalya'daki Aspendos (Belkıs) Antik Kenti'nde yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu, M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiş. Bölgenin bir diğer önemli destinasyonu da Mersin'in Narlıkuyu ilçesinde yer alan hem doğal hem tarihi güzelliklerle dolu bir ören yeri olan Cennet Cehennem Obrukları.

MARMARA: Tarihi kalıntılara ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi, mistik dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İstanbul'un en eski sınırlarının içerisinde yer alan Tarihi Yarımada Bölgesi, Osmanlı padişahı I. Bayezid tarafından yaptırılan Bursa Ulu Cami, I. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale'de yer alan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı gezilecek yerler arasında.

KARADENİZ: Yeşilin ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Karadeniz'de bulunan Zilkale, Rize'nin meşhur doğal güzelliği Fırtına Deresi'nin kıyısında yer alıyor. Kayalık yamaç üzerine inşa edilen kalede 8 burç ve 1 gözetleme kulesi mevcut. Gerek kurulduğu yer gerekse şekli itibarıyla ilgi çeken kalenin nefes kesen manzarasından Karadeniz'in eşsiz doğasını seyre dalabilirsiniz. 1260'ta inşa edilen Trabzon'daki Ayosofya Camii de gezebileceğiniz yerler arasında.

DOĞU ANADOLU: Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Doğu Anadolu Bölgesi, yüzlerce yıl çeşitli uygarlıklara sahne olmuş bir yerleşim yeri olan Ani Harabeleri'ni kucaklıyor. Türkiye'nin en büyük höyüklerinden birine ev sahipliği yapan Aslantepe ise Malatya'ya sadece 7 km uzaklıkta yer alıyor. M.Ö. 5000'li yıllardan M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünülen antik kent, aynı zamanda bir açık hava müzesi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Güneydoğu Anadolu'nun mistik ve etkileyici atmosferi konuklarını kendine hayran bırakıyor. Zeugma Müzesi, tarihe ve kültüre meraklı her yaştan ziyaretçi için çok önemli ve gözde bir müze. Zeugma Antik Kenti'nden çıkartılan mozaiklerin haricinde, Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müzede görmek mümkün. Tarihin sıfır noktası' olarak da isimlendirilen Göbeklitepe'yi de görmeniz gereken yerler listenize mutlaka yazın.

İÇ ANADOLU: Ülkemizin eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapan İç Anadolu Bölgesi, kadim kültürüyle gezginlerin ilgi odağı. Bölgede bulunan Çatalhöyük, insanlık tarihine ışık tutuyor. Ören yeri M.Ö. 5500 yıllarından itibaren yaklaşık 2000 yıl yerleşim merkezi olarak kullanılmış ve zaman içerisinde köy yerleşkesinden kent yaşamına evrimini gerçekleştirmiş. 2012 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'e giderek dönemin sanat ve gündelik hayatına dair her şeyi gözlemleyebilirsiniz. Eskişehir'in rengarenk yüzü Odunpazarı Evleri ise geleneksel Anadolu Türk mimarisine ev sahipliği yapıyor.

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