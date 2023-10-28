Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması nedir, nasıl oluşur?

''Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?'' soruları araştırılmaya başlandı. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması Parçalı Ay tutulması olarak da biliniyor. Doğa tutkunlarının merakla beklediği Ay tutulması Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. İşte detaylar...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?
Kanlı Ay Tutulması Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
Tutulma saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak
Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.