Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması nedir, nasıl oluşur?

KANLI AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİR?

Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.