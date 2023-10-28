Kocaeli’de taksici cinayeti kamerada: 11 el ateş ederek öldürdü





11 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Karaca'nın arka koltukta ki Mustafa G.'nin elinden tabancayı hamle yaptığı esnada 11 el kurşunun hedefi olduğu anlar yer aldı. Kamera kaydının devamında, Mustafa G.'nin kaçtığı, çevredeki vatandaşın ise 'yakalayın onu silahı var polisi arayın, vurdu gitti' dediği anlar görüldü.

Öte yandan Mustafa G.'nin, 2 Haziran 2016 yılında Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı aktarılmıştı.