Fenomen çifte soruşturma! Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı...

BAL GİBİ BAŞARI

İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Golden Honey' (Altın Bal) yarışması yapıldı. Bitlis'ten katılan bal üreticisi Serdar Nevzat Ersan, Avrupa genelinde 158 arıcıyı geriye bıraktı. Tam 28 kategoride birincilik kazandı. Bu ödülden sonra Bitlis balına ilgi arttı. Ersan, "Karakovan balımızın prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı çok yüksek" ifadesini kullandı.





ASANSÖR FACİASI

Aydın Efeler'deki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda önceki gece iddiaya göre 15 kişilik asansöre 16 öğrenci binince arıza yaptı. Asansör fazla yükü kaldıramadı. Bir kat aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Bu sırada üniversiteli Zeren Ertaş (22), paniğe kapıldı. Dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yurt müdürü E.Ç, açığa alındı.

KOMANDO DEDE VAHŞETİ

Adana'da yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanındı. Zamanla akıl sağlığını kaybeden adam, eşi Ayşe Cebeci'yi baltayla hayattan kopardı. 3.5 yıl önce de tabancayla intihara kalkışmıştı. O HALA EŞSİZ

Dünyaca ünlü ABD'li golf oyuncusu, seks skandalları, trafik kazaları dolandırı- cıların hedefi olsa da eşsiz bir güç olduğu kanıtlandı. Serveti 1 milyar 300 milyon dolar olan Woods'un katıldığı organizasyonların reytinginin hala çok yüksek olması sponsorların ona olan ilgisini artırıyor. 11 yeni markanın sponsorluk için efsane oyuncunun kapısını çaldığı ortaya çıktı.

HEDEFİ 12'DEN VURDU

Olimpiyat Şampiyonu olarak bizi gururlandıran okçu Mete Gazoz, bir telefon firmasının reklamı için Türkiye Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncularından Melissa Vargas ile birlikte poz verdi. 1 metre 95 cm boya sahip Vargas'ın fotoğrafta boyu 1 metre 82 cm olan Gazoz'dan kısa görünmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı eleştirirken Mete Gazoz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gazoz, tepkilere "Melissa oturuyordu" sözleriyle cevap verdi.



10.7 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 10 milyon 737 bin lira devretti. 5 bilenler 85 bin 180'er, 4 bilenler 2 bin 737'şer, 3 bilenler 114'er, 2 bilenler 11'er lira alacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN