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Fenomen çifte soruşturma! Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı...

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu, 200 milyon TL’lik dolandırıcılıkla suçlandı. Haklarında yurt dışı yasağı çıkarıldı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ekim TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Fenomen çifte soruşturma! Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında sıcak gelişme: 100 milyon TL dolandırmışlardı...

Kıvanç Talu, sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanındı. Eşi Beril Talu ile reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle 100 milyon lira toplayıp kayıplara karışmıştı... Soruşturma derinleşince, rakamın 200 milyonu aştığı ortaya çıktı. Çift hakkında soruşturma başlatıldı. Talu çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarıldı. Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyet dilekçesi yağdırdı. Bu arada çiftin daha önce Portekiz'e kaçtığı şimdi de Gürcistan'a firar etmiş olabilecekleri belirtiliyor.



ASTRONOMİK FİYAT!
90 milyon Euro bedel karşılığında PSG'den Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine giden Brezilyalı Neymar, kız arkadaşı Bruno için kesenin ağzını açtı. Neymar, Bruna Biancardi'ye doğum hediyesi olarak gökyüzünden 4.5 milyon Euro (133 milyon TL) değerinde bir yıldız satın aldı. Neymar'ın kız arkadaşı Bruna Biancardi'nin bu hediye karşısında bir hayli mutlu olduğu öğrenildi. Bu arada çift kızlarına Mavie adını verdi.

FAY CANINA
Hatay'da depremin ortadan ikiye ayırdığı 33 dönümlük zeytin bahçesinde hasat başladı. Depremzede Genç Ailesi, fay hattının devasa bir yarık oluşturduğu bahçede zeytin topladı. Ahmet Genç, "İki bahçe arasında 300 metrelik mesafe oluştu. 200 ağaç da yarık içerisinde kaldı. Eskiden güle oynaya çalışıyorduk tarlamızda, bugün korkuyla topluyoruz. Çocuklarımızı getirmekte bile tedirginiz" dedi.

BAL GİBİ BAŞARI
İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Golden Honey' (Altın Bal) yarışması yapıldı. Bitlis'ten katılan bal üreticisi Serdar Nevzat Ersan, Avrupa genelinde 158 arıcıyı geriye bıraktı. Tam 28 kategoride birincilik kazandı. Bu ödülden sonra Bitlis balına ilgi arttı. Ersan, "Karakovan balımızın prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı çok yüksek" ifadesini kullandı.



ASANSÖR FACİASI
Aydın Efeler'deki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda önceki gece iddiaya göre 15 kişilik asansöre 16 öğrenci binince arıza yaptı. Asansör fazla yükü kaldıramadı. Bir kat aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Bu sırada üniversiteli Zeren Ertaş (22), paniğe kapıldı. Dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yurt müdürü E.Ç, açığa alındı.

KOMANDO DEDE VAHŞETİ
Adana'da yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanındı. Zamanla akıl sağlığını kaybeden adam, eşi Ayşe Cebeci'yi baltayla hayattan kopardı. 3.5 yıl önce de tabancayla intihara kalkışmıştı.

O HALA EŞSİZ
Dünyaca ünlü ABD'li golf oyuncusu, seks skandalları, trafik kazaları dolandırı- cıların hedefi olsa da eşsiz bir güç olduğu kanıtlandı. Serveti 1 milyar 300 milyon dolar olan Woods'un katıldığı organizasyonların reytinginin hala çok yüksek olması sponsorların ona olan ilgisini artırıyor. 11 yeni markanın sponsorluk için efsane oyuncunun kapısını çaldığı ortaya çıktı.

HEDEFİ 12'DEN VURDU
Olimpiyat Şampiyonu olarak bizi gururlandıran okçu Mete Gazoz, bir telefon firmasının reklamı için Türkiye Kadın Voleybol Takımının yıldız oyuncularından Melissa Vargas ile birlikte poz verdi.

1 metre 95 cm boya sahip Vargas'ın fotoğrafta boyu 1 metre 82 cm olan Gazoz'dan kısa görünmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı eleştirirken Mete Gazoz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gazoz, tepkilere "Melissa oturuyordu" sözleriyle cevap verdi.



10.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 10 milyon 737 bin lira devretti. 5 bilenler 85 bin 180'er, 4 bilenler 2 bin 737'şer, 3 bilenler 114'er, 2 bilenler 11'er lira alacak.

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